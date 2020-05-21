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جدة .. ارتفاع عدد متعافيي كورونا إلى 5926 حالة

جاءت في المركز الثالث بعد مكة المكرمة والرياض

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة إلى 5926 متعافياً بفارق يومي بلغ 327 متعافياً، حيث جاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4782 حالة، في المركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في جدة 10817 مصاباً، محتلة المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء،

جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. ارتفاع عدد متعافيي كورونا إلى 5926 حالة
سبق

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة إلى 5926 متعافياً بفارق يومي بلغ 327 متعافياً، حيث جاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4782 حالة، في المركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في جدة 10817 مصاباً، محتلة المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء،

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:31 PM

جدة .. ارتفاع عدد متعافيي كورونا إلى 5926 حالة

جاءت في المركز الثالث بعد مكة المكرمة والرياض

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
5,318

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة إلى 5926 متعافياً بفارق يومي بلغ 327 متعافياً، حيث جاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4782 حالة، في المركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في جدة 10817 مصاباً، محتلة المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء،

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