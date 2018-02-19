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اندلاع حريق في ناقلة تحمل شحنة نفط إيراني

حمولتها نصف مليون برميل

أفاد موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب حركة السفن والناقلات، اليوم (السبت)، بأن حريقاً اندلع أمس في ناقلة تحمل نصف مليون برميل من النفط الإيراني، لكن الطاقم تمكن من إخماده سريعاً.

وبين الموقع عبر حسابه على "تويتر" أنه لم يجر الإبلاغ عن الحادث الذي وقع في منطقة الشرق الأقصى، وفقاً لـ"فرانس 24".


أوضح أن الناقلة قديمة وغير مؤمن عليها، وأنها تحمل علماً أجنبياً، دون أن يحدد دولة بعينها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اندلاع حريق في ناقلة تحمل شحنة نفط إيراني
سبق

أفاد موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب حركة السفن والناقلات، اليوم (السبت)، بأن حريقاً اندلع أمس في ناقلة تحمل نصف مليون برميل من النفط الإيراني، لكن الطاقم تمكن من إخماده سريعاً.

وبين الموقع عبر حسابه على "تويتر" أنه لم يجر الإبلاغ عن الحادث الذي وقع في منطقة الشرق الأقصى، وفقاً لـ"فرانس 24".


أوضح أن الناقلة قديمة وغير مؤمن عليها، وأنها تحمل علماً أجنبياً، دون أن يحدد دولة بعينها.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
05:19 PM

اندلاع حريق في ناقلة تحمل شحنة نفط إيراني

حمولتها نصف مليون برميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,247

أفاد موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب حركة السفن والناقلات، اليوم (السبت)، بأن حريقاً اندلع أمس في ناقلة تحمل نصف مليون برميل من النفط الإيراني، لكن الطاقم تمكن من إخماده سريعاً.

وبين الموقع عبر حسابه على "تويتر" أنه لم يجر الإبلاغ عن الحادث الذي وقع في منطقة الشرق الأقصى، وفقاً لـ"فرانس 24".


أوضح أن الناقلة قديمة وغير مؤمن عليها، وأنها تحمل علماً أجنبياً، دون أن يحدد دولة بعينها.

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