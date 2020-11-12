قدمت نصيحتين.. حملة تكتشف ارتفاع السكري بين مراجعي مستشفى ظلم

فحوصات عشوائية وإحالات للعيادات المتخصصة لتقديم الإرشادات الصحية

أطلق مستشفى ظلم العام، عددًا من الفعاليات والأنشطة التوعوية؛ تزامنًا مع حلول اليوم العالمي للسكري؛ حيث تضمنت الفعاليات، تنفيذ حملة للفحص العشوائي للسكري، استهدفت مراجعي المستشفى.

الحملة اكتشفت ارتفاع نسبة السكري لدى عدد من المراجعين؛ فيما اكتشفت حالات "ما قبل السكري"، وهي المرحلة التي تسبق الإصابة بالمرض، وفيها تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة عن المعدل الطبيعي وأقل من نسب الإصابة.

فِرَق التوعية أحالت الحالات التي رصدت فيها ارتفاعًا في نسبة السكري، وحالات ما قبل الإصابة، إلى العيادات المتخصصة لاستكمال إجراءات الفحص وتقديم الإرشادات الصحية.

واشتملت الفعاليات التي نفذها قسم التوعية الصحية بالمستشفى، على بث رسائل توعوية عبر الشاشات الإعلانية، إضافة لتوعية المراجعين لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر.

وتضمنت رسائل الحملة استعراض طرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره، وقدمت نصيحتان باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وأبرَزَ المستشفى أهمية الوقاية من مضاعفات السكري، وكثف من وسائل تهدف لزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.