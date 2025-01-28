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ألمانيا تتهم جاسوساً للمخابرات الروسية بنقل معلومات عن مركبة فضاء أوروبية

جندته في خريف 2019.. وتقاضى منها 2500 يورو مقابل البيانات

وجهت السلطات الألمانية، اليوم (الخميس)، تهمة التجسس ضد روسي، بتهمة نقل معلومات عن تكنولوجيا الفضاء، خصوصاً صاروخ "أريان" إلى المخابرات الروسية.

وبينت السلطات أن المشتبه به عمل كباحث علمي في إحدى الجامعات البافارية، حتى اعتقاله في 18 يونيو 2021، وأن المخابرات الروسية تواصلت معه لأول مرة في خريف 2019، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت بأن المعلومات التي جمعها المتهم استهدفت بشكل خاص مراحل التطوير المختلفة لمركبة الفضاء الأوروبية "أريان" ومعدات الإطلاق، وهي المعلومات التي تلقى مقابلها 2500 يورو (2800 دولار)، خلال مقابلات منتظمة مع أحد الضباط الروس.

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ألمانيا تتهم جاسوساً للمخابرات الروسية بنقل معلومات عن مركبة فضاء أوروبية
سبق

وجهت السلطات الألمانية، اليوم (الخميس)، تهمة التجسس ضد روسي، بتهمة نقل معلومات عن تكنولوجيا الفضاء، خصوصاً صاروخ "أريان" إلى المخابرات الروسية.

وبينت السلطات أن المشتبه به عمل كباحث علمي في إحدى الجامعات البافارية، حتى اعتقاله في 18 يونيو 2021، وأن المخابرات الروسية تواصلت معه لأول مرة في خريف 2019، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت بأن المعلومات التي جمعها المتهم استهدفت بشكل خاص مراحل التطوير المختلفة لمركبة الفضاء الأوروبية "أريان" ومعدات الإطلاق، وهي المعلومات التي تلقى مقابلها 2500 يورو (2800 دولار)، خلال مقابلات منتظمة مع أحد الضباط الروس.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:38 PM

ألمانيا تتهم جاسوساً للمخابرات الروسية بنقل معلومات عن مركبة فضاء أوروبية

جندته في خريف 2019.. وتقاضى منها 2500 يورو مقابل البيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت السلطات الألمانية، اليوم (الخميس)، تهمة التجسس ضد روسي، بتهمة نقل معلومات عن تكنولوجيا الفضاء، خصوصاً صاروخ "أريان" إلى المخابرات الروسية.

وبينت السلطات أن المشتبه به عمل كباحث علمي في إحدى الجامعات البافارية، حتى اعتقاله في 18 يونيو 2021، وأن المخابرات الروسية تواصلت معه لأول مرة في خريف 2019، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت بأن المعلومات التي جمعها المتهم استهدفت بشكل خاص مراحل التطوير المختلفة لمركبة الفضاء الأوروبية "أريان" ومعدات الإطلاق، وهي المعلومات التي تلقى مقابلها 2500 يورو (2800 دولار)، خلال مقابلات منتظمة مع أحد الضباط الروس.

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142 مليون ..

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