السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل على رأس مستهدفات الاستراتيجية

"الدلامي": نسعى لخفض نسبة الوفيات على الطرق بواقع أكثر من 50 ٪

قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إنه خلال السنوات الماضية، انخفضت الحوادث بنسبة 56 ٪ والوفيات بنسبة 51 ٪ والإصابات بنسبة 30 ٪ ما أسهم في تحقيق عائد مالي للمجتمع يقدر بـ 8.5 مليارات.

وأضاف: نسعى إلى خفض نسبة الوفيات على الطرق بواقع أكثر من 50 ٪ وستكون التقنيات الحديثة في صلب مشروعاتنا لتعزيز السلامة المرورية؛ حيث تُسهم عمليات تطوير أنماط النقل وبخاصة السكك الحديدية والنقل العام في إزاحة ملايين الرحلات الخاصة بالشاحنات والسيارات عن الطرق.