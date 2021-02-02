"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة ينبع.. تستمر حتى الـ7 مساءً

تشمل رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.