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"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة ينبع.. تستمر حتى الـ7 مساءً

تشمل رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة ينبع.. تستمر حتى الـ7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:19 AM

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة ينبع.. تستمر حتى الـ7 مساءً

تشمل رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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