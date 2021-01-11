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وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

ضبط بحوزتهم 3224 شريحة لعددٍ من الشركات وأجهزة لتنفيذ جرائمهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:17 PM

وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

ضبط بحوزتهم 3224 شريحة لعددٍ من الشركات وأجهزة لتنفيذ جرائمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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