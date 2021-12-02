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أمير الشرقية يدشن خدمات جديدة في 7 مشاريع صحية بالأحساء

شملت مستشفى الملك فيصل والعمران العام و4 مراكز

أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- تولي صحة الإنسان اهتماماً بالغاً، وقد أثبتت المملكة -ولله الحمد- تفوقها في المجال الصحي، وإمكانياتها الكبيرة التي أتت بعد توفيق الله، ثم الدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال تدشين أمير المنطقة الشرقية توسعة مستشفى الملك فيصل العام، وخدمات صحية في ستة مشاريع بمحافظة الأحساء.
واطلع أمير المنطقة الشرقية عند وصوله مستشفى الملك فيصل العام، على عرض عن المشاريع الصحية، حيث يشتمل مستشفى الملك فيصل العام على ٢٥٠ سريرًا، وأكثر من ٣٠ عيادة متخصصة، ومركزين متخصصين للأسنان والكلى، وشملت المشاريع مستشفى العمران العام بسعة ١٥٠ سريرًا ويشتمل على ٢٠ عيادة متخصصة ومركز للكلى.
ودشن أمير المنطقة الشرقية أربعة مراكز صحية بالهوية الجديدة، وهي (المزروع، العزيزية، الراشدية، اسكان الكلابية)، إضافة إلى أكاديمية طب الأسرة باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتجول أمير المنطقة الشرقية على أقسام المستشفى، واطلع على الأجهزة الطبية المتطورة، والتقى المختصين، واستمع لشرح عن هذه الأجهزة الطبية من الكادر الطبي بالمستشفى.
وبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي بالأحساء والهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
وثمن رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي، الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، الدعم السخي غير المحدود من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة منها محافظة الأحساء، ودعم واهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائبه ومتابعة واهتمام أمير المحافظة، ووزير الصحة، للقطاع الصحي، بما انعكس على جودة الخدمة الصحية ورضا المراجع والمريض.
وأضاف "الشعيبي" أن هذه المشاريع تأتي تماشياً مع برامج تحقيق الرؤية الهادفة لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.
حضر التدشين محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن خدمات جديدة في 7 مشاريع صحية بالأحساء
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- تولي صحة الإنسان اهتماماً بالغاً، وقد أثبتت المملكة -ولله الحمد- تفوقها في المجال الصحي، وإمكانياتها الكبيرة التي أتت بعد توفيق الله، ثم الدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال تدشين أمير المنطقة الشرقية توسعة مستشفى الملك فيصل العام، وخدمات صحية في ستة مشاريع بمحافظة الأحساء.
واطلع أمير المنطقة الشرقية عند وصوله مستشفى الملك فيصل العام، على عرض عن المشاريع الصحية، حيث يشتمل مستشفى الملك فيصل العام على ٢٥٠ سريرًا، وأكثر من ٣٠ عيادة متخصصة، ومركزين متخصصين للأسنان والكلى، وشملت المشاريع مستشفى العمران العام بسعة ١٥٠ سريرًا ويشتمل على ٢٠ عيادة متخصصة ومركز للكلى.
ودشن أمير المنطقة الشرقية أربعة مراكز صحية بالهوية الجديدة، وهي (المزروع، العزيزية، الراشدية، اسكان الكلابية)، إضافة إلى أكاديمية طب الأسرة باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتجول أمير المنطقة الشرقية على أقسام المستشفى، واطلع على الأجهزة الطبية المتطورة، والتقى المختصين، واستمع لشرح عن هذه الأجهزة الطبية من الكادر الطبي بالمستشفى.
وبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي بالأحساء والهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
وثمن رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي، الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، الدعم السخي غير المحدود من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة منها محافظة الأحساء، ودعم واهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائبه ومتابعة واهتمام أمير المحافظة، ووزير الصحة، للقطاع الصحي، بما انعكس على جودة الخدمة الصحية ورضا المراجع والمريض.
وأضاف "الشعيبي" أن هذه المشاريع تأتي تماشياً مع برامج تحقيق الرؤية الهادفة لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.
حضر التدشين محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
02:46 PM

أمير الشرقية يدشن خدمات جديدة في 7 مشاريع صحية بالأحساء

شملت مستشفى الملك فيصل والعمران العام و4 مراكز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- تولي صحة الإنسان اهتماماً بالغاً، وقد أثبتت المملكة -ولله الحمد- تفوقها في المجال الصحي، وإمكانياتها الكبيرة التي أتت بعد توفيق الله، ثم الدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال تدشين أمير المنطقة الشرقية توسعة مستشفى الملك فيصل العام، وخدمات صحية في ستة مشاريع بمحافظة الأحساء.
واطلع أمير المنطقة الشرقية عند وصوله مستشفى الملك فيصل العام، على عرض عن المشاريع الصحية، حيث يشتمل مستشفى الملك فيصل العام على ٢٥٠ سريرًا، وأكثر من ٣٠ عيادة متخصصة، ومركزين متخصصين للأسنان والكلى، وشملت المشاريع مستشفى العمران العام بسعة ١٥٠ سريرًا ويشتمل على ٢٠ عيادة متخصصة ومركز للكلى.
ودشن أمير المنطقة الشرقية أربعة مراكز صحية بالهوية الجديدة، وهي (المزروع، العزيزية، الراشدية، اسكان الكلابية)، إضافة إلى أكاديمية طب الأسرة باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتجول أمير المنطقة الشرقية على أقسام المستشفى، واطلع على الأجهزة الطبية المتطورة، والتقى المختصين، واستمع لشرح عن هذه الأجهزة الطبية من الكادر الطبي بالمستشفى.
وبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي بالأحساء والهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
وثمن رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي، الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، الدعم السخي غير المحدود من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة منها محافظة الأحساء، ودعم واهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائبه ومتابعة واهتمام أمير المحافظة، ووزير الصحة، للقطاع الصحي، بما انعكس على جودة الخدمة الصحية ورضا المراجع والمريض.
وأضاف "الشعيبي" أن هذه المشاريع تأتي تماشياً مع برامج تحقيق الرؤية الهادفة لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.
حضر التدشين محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

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