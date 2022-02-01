النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12293 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال لـ 189 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 21.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12293.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والأهلي ريت1، والمواساة، وبوبا العربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نماء للكيماويات، والكابلات السعودية، وسابتكو، وعسير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.03% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمنجم، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 13.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25558.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 2555 صفقة.

سوق الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12293 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 21.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12293.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والأهلي ريت1، والمواساة، وبوبا العربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نماء للكيماويات، والكابلات السعودية، وسابتكو، وعسير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.03% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمنجم، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 13.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25558.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 2555 صفقة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12293 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال لـ 189 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
230

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 21.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12293.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والأهلي ريت1، والمواساة، وبوبا العربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نماء للكيماويات، والكابلات السعودية، وسابتكو، وعسير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.03% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمنجم، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 13.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25558.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 2555 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة