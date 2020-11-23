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"الأرصاد": رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة

الحالة تبدأ في الـ10 صباحًا وتستمر إلى 8 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والمويه، وتربه، ورنيه).

وذكرت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والمويه، وتربه، ورنيه).

وذكرت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:14 PM

"الأرصاد": رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة

الحالة تبدأ في الـ10 صباحًا وتستمر إلى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
617

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والمويه، وتربه، ورنيه).

وذكرت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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