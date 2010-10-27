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السنافر..!

تمرُّ على الإنسان الكثير من المواقف التي تحتاج إلى قرارات. وكثيرًا ما تمرُّ على الإنسان أمنيات يريد تحقيقها في هذه الحياة، لكن أحيانًا تأتي الأمور بما لا نتمنى؛ فنحن لا نعلم أين يكمن الخير لنا.. نعمل ونبحث ونقرر، والأمر كله لله.

البلجيكي "بيبر كوليفورد" كانت أمنيته أن يصبح مساعد طبيب أسنان؛ فقد كان هذا قراره واختياره، بل كان هذا طموحه وأمله منذ نعومة أظفاره. يأتي يوم المقابلة لهذه الوظيفة، ولكن قدر الله جعله يتأخر دقائق عدة عن الموعد؛ ليلتقي مسؤول التوظيف قائلاً: "لقد تأخرت عن الموعد، وهذا غير مقبول؛ فلم يتم قبولك بهذه الوظيفة"؛ فاضطر لقبول عرض وظيفي آخر براتب أقل، وضغط عمل أكبر، في استديو للرسم.

بعد مرور الوقت وجد "بيبر" نفسه في الاستديو، الذي جعله يرجع إلى هواية الرسم، التي كان قد ابتعد عنها كثيرًا، لكنه بدأ العمل مع رسامين مبدعين في مجلة لرسوم الأطفال، وحقق نجاحًا كبيرًا! وعُرف باسم "بيبو" في سلسة (جونوبيوت) الكوميدية.

ابتكر شخصية كرتونية، أسماها (السنافر - Smurfs). وحققت هذه الشخصية نجاحًا مدويًا؛ إذ انتقلت من عالم الورق إلى التلفزيون، ومن ثم إلى السينما. كان أول ظهور لشخصيات السنافر في يوم 23 أكتوبر من عام 1958م، والفيلم الكرتوني لها كان عام 1981 بقرابة 256 حلقة. أما عن الأفلام فالجزء الأول فيها عام 2011م، والجزء الثاني عام 2014م.

منذ عام 1958 حتى اللحظة باتت السنافر في كل مكان، وبكل اللغات. قدر له الله أنه لا يُقبل في وظيفة مساعد طبيب أسنان بالرغم من حزنه كما يذكر.

همستُ لها وهي تتبسم: قد نخسر فرصة نتطلع إليها، وﻻ نعلم أن الخير قد يكمن في تركها {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم}. وقد نتألم كثيرًا لفوات أمور لا نعلم أن الله صرفها عنا. نبحث ونبحث غير مدركين أن الله ييسر ويسخّر لنا الخير.

تكدرتُ على فوات فرصة عمل عام 2008م، ولم أعلم حينها أن الله صرفها عني لخير لي لم أكن أدركه، والآن أحمده وأشكره أنني لم أُقبل في ذلك العمل؛ فقد تيسرت لي أمور كثيرة - بفضله تعالى - منذ ذلك الوقت؛ فلك الحمد ربي على نعمك.

ولنا أن نتأمل في آخر كلمات دعاء

الاستخارة العظيم (ثم رضني به).

يا الله، ما أجملها من حالة! أن تصل إلى الرضا التام بأن الله قد اختار لك. فالحمد لك ربي.

بدر الغامدي

الرئيسية/ المملكة

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السنافر..!
سبق

تمرُّ على الإنسان الكثير من المواقف التي تحتاج إلى قرارات. وكثيرًا ما تمرُّ على الإنسان أمنيات يريد تحقيقها في هذه الحياة، لكن أحيانًا تأتي الأمور بما لا نتمنى؛ فنحن لا نعلم أين يكمن الخير لنا.. نعمل ونبحث ونقرر، والأمر كله لله.

البلجيكي "بيبر كوليفورد" كانت أمنيته أن يصبح مساعد طبيب أسنان؛ فقد كان هذا قراره واختياره، بل كان هذا طموحه وأمله منذ نعومة أظفاره. يأتي يوم المقابلة لهذه الوظيفة، ولكن قدر الله جعله يتأخر دقائق عدة عن الموعد؛ ليلتقي مسؤول التوظيف قائلاً: "لقد تأخرت عن الموعد، وهذا غير مقبول؛ فلم يتم قبولك بهذه الوظيفة"؛ فاضطر لقبول عرض وظيفي آخر براتب أقل، وضغط عمل أكبر، في استديو للرسم.

بعد مرور الوقت وجد "بيبر" نفسه في الاستديو، الذي جعله يرجع إلى هواية الرسم، التي كان قد ابتعد عنها كثيرًا، لكنه بدأ العمل مع رسامين مبدعين في مجلة لرسوم الأطفال، وحقق نجاحًا كبيرًا! وعُرف باسم "بيبو" في سلسة (جونوبيوت) الكوميدية.

ابتكر شخصية كرتونية، أسماها (السنافر - Smurfs). وحققت هذه الشخصية نجاحًا مدويًا؛ إذ انتقلت من عالم الورق إلى التلفزيون، ومن ثم إلى السينما. كان أول ظهور لشخصيات السنافر في يوم 23 أكتوبر من عام 1958م، والفيلم الكرتوني لها كان عام 1981 بقرابة 256 حلقة. أما عن الأفلام فالجزء الأول فيها عام 2011م، والجزء الثاني عام 2014م.

منذ عام 1958 حتى اللحظة باتت السنافر في كل مكان، وبكل اللغات. قدر له الله أنه لا يُقبل في وظيفة مساعد طبيب أسنان بالرغم من حزنه كما يذكر.

همستُ لها وهي تتبسم: قد نخسر فرصة نتطلع إليها، وﻻ نعلم أن الخير قد يكمن في تركها {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم}. وقد نتألم كثيرًا لفوات أمور لا نعلم أن الله صرفها عنا. نبحث ونبحث غير مدركين أن الله ييسر ويسخّر لنا الخير.

تكدرتُ على فوات فرصة عمل عام 2008م، ولم أعلم حينها أن الله صرفها عني لخير لي لم أكن أدركه، والآن أحمده وأشكره أنني لم أُقبل في ذلك العمل؛ فقد تيسرت لي أمور كثيرة - بفضله تعالى - منذ ذلك الوقت؛ فلك الحمد ربي على نعمك.

ولنا أن نتأمل في آخر كلمات دعاء

الاستخارة العظيم (ثم رضني به).

يا الله، ما أجملها من حالة! أن تصل إلى الرضا التام بأن الله قد اختار لك. فالحمد لك ربي.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:00 AM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:00 AM

السنافر..!

بدر الغامدي - الرياض
A A A
0
118

تمرُّ على الإنسان الكثير من المواقف التي تحتاج إلى قرارات. وكثيرًا ما تمرُّ على الإنسان أمنيات يريد تحقيقها في هذه الحياة، لكن أحيانًا تأتي الأمور بما لا نتمنى؛ فنحن لا نعلم أين يكمن الخير لنا.. نعمل ونبحث ونقرر، والأمر كله لله.

البلجيكي "بيبر كوليفورد" كانت أمنيته أن يصبح مساعد طبيب أسنان؛ فقد كان هذا قراره واختياره، بل كان هذا طموحه وأمله منذ نعومة أظفاره. يأتي يوم المقابلة لهذه الوظيفة، ولكن قدر الله جعله يتأخر دقائق عدة عن الموعد؛ ليلتقي مسؤول التوظيف قائلاً: "لقد تأخرت عن الموعد، وهذا غير مقبول؛ فلم يتم قبولك بهذه الوظيفة"؛ فاضطر لقبول عرض وظيفي آخر براتب أقل، وضغط عمل أكبر، في استديو للرسم.

بعد مرور الوقت وجد "بيبر" نفسه في الاستديو، الذي جعله يرجع إلى هواية الرسم، التي كان قد ابتعد عنها كثيرًا، لكنه بدأ العمل مع رسامين مبدعين في مجلة لرسوم الأطفال، وحقق نجاحًا كبيرًا! وعُرف باسم "بيبو" في سلسة (جونوبيوت) الكوميدية.

ابتكر شخصية كرتونية، أسماها (السنافر - Smurfs). وحققت هذه الشخصية نجاحًا مدويًا؛ إذ انتقلت من عالم الورق إلى التلفزيون، ومن ثم إلى السينما. كان أول ظهور لشخصيات السنافر في يوم 23 أكتوبر من عام 1958م، والفيلم الكرتوني لها كان عام 1981 بقرابة 256 حلقة. أما عن الأفلام فالجزء الأول فيها عام 2011م، والجزء الثاني عام 2014م.

منذ عام 1958 حتى اللحظة باتت السنافر في كل مكان، وبكل اللغات. قدر له الله أنه لا يُقبل في وظيفة مساعد طبيب أسنان بالرغم من حزنه كما يذكر.

همستُ لها وهي تتبسم: قد نخسر فرصة نتطلع إليها، وﻻ نعلم أن الخير قد يكمن في تركها {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم}. وقد نتألم كثيرًا لفوات أمور لا نعلم أن الله صرفها عنا. نبحث ونبحث غير مدركين أن الله ييسر ويسخّر لنا الخير.

تكدرتُ على فوات فرصة عمل عام 2008م، ولم أعلم حينها أن الله صرفها عني لخير لي لم أكن أدركه، والآن أحمده وأشكره أنني لم أُقبل في ذلك العمل؛ فقد تيسرت لي أمور كثيرة - بفضله تعالى - منذ ذلك الوقت؛ فلك الحمد ربي على نعمك.

ولنا أن نتأمل في آخر كلمات دعاء

الاستخارة العظيم (ثم رضني به).

يا الله، ما أجملها من حالة! أن تصل إلى الرضا التام بأن الله قد اختار لك. فالحمد لك ربي.

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