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سفير المملكة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ يقيم حفل تدشين التأشيرة السياحية

"الأحمد": النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، أمس حفل تدشين التأشيرة السياحية والمؤتمر الإعلامي.


وأوضح السفير الأحمد أن المملكة استحدثت هذه الفئة من التأشيرات ليصبح بإمكان الأفراد من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة لأغراض السياحة بدءاً من يوم 27 سبتمبر 2019 الموافق ليوم السياحة العالمي.


وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة (منها مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ) التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة إما إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى المملكة، كما سيصبح بإمكان الزوار من جميع دول العالم الأخرى التقدم بطلب تأشيرة سياحية لزيارة المملكة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية الأقرب لمكان إقامتهم.


وأكد أن هذه لحظة تاريخية للمملكة ومحطة مهمة في حاضرها فِي سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر ربط المملكة بالعالم وتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري وتنوع اقتصاد المملكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، حيث يوفر انفتاح المملكة على القطاع السياحي فرصه غير مسبوقة للزوار لاستكشاف والتعرف على المملكة وتراثها الثقافي الغني وطبيعتها الساحرة والمتنوعة.


ورحب السفير الأحمد بقدوم ضيوف جدد إلى المملكة والتطلع قدمًا لتعريف الزوار بما تتميز به ثقافة المملكة وأهل المملكة من الكرم والضيافة العربية الأصيلة.


حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، وممثل من وزارة السياحة البلجيكية وعدد من الإعلاميين ومدراء المكاتب السياحية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ورئيس القسم القنصلي بالسفارة طراد خلف العتيبي ورئيس القسم الإعلامي محمد بن هيكل العنزي.

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سفير المملكة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ يقيم حفل تدشين التأشيرة السياحية
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، أمس حفل تدشين التأشيرة السياحية والمؤتمر الإعلامي.


وأوضح السفير الأحمد أن المملكة استحدثت هذه الفئة من التأشيرات ليصبح بإمكان الأفراد من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة لأغراض السياحة بدءاً من يوم 27 سبتمبر 2019 الموافق ليوم السياحة العالمي.


وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة (منها مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ) التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة إما إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى المملكة، كما سيصبح بإمكان الزوار من جميع دول العالم الأخرى التقدم بطلب تأشيرة سياحية لزيارة المملكة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية الأقرب لمكان إقامتهم.


وأكد أن هذه لحظة تاريخية للمملكة ومحطة مهمة في حاضرها فِي سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر ربط المملكة بالعالم وتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري وتنوع اقتصاد المملكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، حيث يوفر انفتاح المملكة على القطاع السياحي فرصه غير مسبوقة للزوار لاستكشاف والتعرف على المملكة وتراثها الثقافي الغني وطبيعتها الساحرة والمتنوعة.


ورحب السفير الأحمد بقدوم ضيوف جدد إلى المملكة والتطلع قدمًا لتعريف الزوار بما تتميز به ثقافة المملكة وأهل المملكة من الكرم والضيافة العربية الأصيلة.


حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، وممثل من وزارة السياحة البلجيكية وعدد من الإعلاميين ومدراء المكاتب السياحية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ورئيس القسم القنصلي بالسفارة طراد خلف العتيبي ورئيس القسم الإعلامي محمد بن هيكل العنزي.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
05:12 PM

سفير المملكة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ يقيم حفل تدشين التأشيرة السياحية

"الأحمد": النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، أمس حفل تدشين التأشيرة السياحية والمؤتمر الإعلامي.


وأوضح السفير الأحمد أن المملكة استحدثت هذه الفئة من التأشيرات ليصبح بإمكان الأفراد من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة لأغراض السياحة بدءاً من يوم 27 سبتمبر 2019 الموافق ليوم السياحة العالمي.


وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة (منها مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ) التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة إما إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى المملكة، كما سيصبح بإمكان الزوار من جميع دول العالم الأخرى التقدم بطلب تأشيرة سياحية لزيارة المملكة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية الأقرب لمكان إقامتهم.


وأكد أن هذه لحظة تاريخية للمملكة ومحطة مهمة في حاضرها فِي سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر ربط المملكة بالعالم وتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري وتنوع اقتصاد المملكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، حيث يوفر انفتاح المملكة على القطاع السياحي فرصه غير مسبوقة للزوار لاستكشاف والتعرف على المملكة وتراثها الثقافي الغني وطبيعتها الساحرة والمتنوعة.


ورحب السفير الأحمد بقدوم ضيوف جدد إلى المملكة والتطلع قدمًا لتعريف الزوار بما تتميز به ثقافة المملكة وأهل المملكة من الكرم والضيافة العربية الأصيلة.


حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، وممثل من وزارة السياحة البلجيكية وعدد من الإعلاميين ومدراء المكاتب السياحية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ورئيس القسم القنصلي بالسفارة طراد خلف العتيبي ورئيس القسم الإعلامي محمد بن هيكل العنزي.

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