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العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي

ضمن حفل السباق السابع والعشرين لنادي سباقات الخيل لهذا العام

تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، سلَّم سعود بن عبدالعزيز العريفي، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، أمس السبت كأس الإمارة للفائز سلمان بن عبدالرحمن البعيجان ضمن حفل السباق السابع والعشرين لنادي سباقات الخيل لهذا العام 1443 هـ.

وتسلم الكأس الذي يُقام ضمن موسم سباقات الرياض عقب نهاية الشوط السابع الفائز بالمركز الأول الحصان "قارعهم" لإسطبل سلمان بن عبدالرحمن البعيجان.

وشهد اليوم إقامة 11 شوطًا، وحققت المهرة ذات السنتين شعاع رماح ابنة رن أواي آند هيد لأبناء مسلم بن محمد أبواثنين الفوز في الشوط الأول، وفاز بالشوط الثاني الجواد نجم مكة ابن الفحل موفق للمالك نواف أحمد المرشدي، وخطف الفوز بالشوط الثالث توك تقول ابن بايرون لإسطبل الميمانية.

وفي الشوط الرابع حقق إمبلم قيرل ابنة كانثروس لإسطبل البيرق المركز الأول، وحقق جنوبي الخالدية ابن راهي (عربي) للمالك عبدالعزيز عبدالله الواصل المركز الثاني.

وفي الشوط السادس حقق الجواد هولان ابن دكتور نعيمات للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول.

وخطف بيهايف ابن فاوتن أوف يوث للمالك سعد علي معجب المطيري المركز الأول في الشوط الثامن، وفي الشوط التاسع حقق متفائل (إيرلندا) ابن انفيسبل سبيرت لإسطبل دكتور نعيمات المركز الأول، وفي الشوط العاشر حققت منتخبة ابنة الفحل الحراق للمالك فواز محارب المشرافي المركز الأول، فيما خطف أولوية الشوط الأخير (الجواد تخصص) ابن الأعصم للمالك حمود سلمان الشلاقي الشمري.

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العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي
سبق

تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، سلَّم سعود بن عبدالعزيز العريفي، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، أمس السبت كأس الإمارة للفائز سلمان بن عبدالرحمن البعيجان ضمن حفل السباق السابع والعشرين لنادي سباقات الخيل لهذا العام 1443 هـ.

وتسلم الكأس الذي يُقام ضمن موسم سباقات الرياض عقب نهاية الشوط السابع الفائز بالمركز الأول الحصان "قارعهم" لإسطبل سلمان بن عبدالرحمن البعيجان.

وشهد اليوم إقامة 11 شوطًا، وحققت المهرة ذات السنتين شعاع رماح ابنة رن أواي آند هيد لأبناء مسلم بن محمد أبواثنين الفوز في الشوط الأول، وفاز بالشوط الثاني الجواد نجم مكة ابن الفحل موفق للمالك نواف أحمد المرشدي، وخطف الفوز بالشوط الثالث توك تقول ابن بايرون لإسطبل الميمانية.

وفي الشوط الرابع حقق إمبلم قيرل ابنة كانثروس لإسطبل البيرق المركز الأول، وحقق جنوبي الخالدية ابن راهي (عربي) للمالك عبدالعزيز عبدالله الواصل المركز الثاني.

وفي الشوط السادس حقق الجواد هولان ابن دكتور نعيمات للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول.

وخطف بيهايف ابن فاوتن أوف يوث للمالك سعد علي معجب المطيري المركز الأول في الشوط الثامن، وفي الشوط التاسع حقق متفائل (إيرلندا) ابن انفيسبل سبيرت لإسطبل دكتور نعيمات المركز الأول، وفي الشوط العاشر حققت منتخبة ابنة الفحل الحراق للمالك فواز محارب المشرافي المركز الأول، فيما خطف أولوية الشوط الأخير (الجواد تخصص) ابن الأعصم للمالك حمود سلمان الشلاقي الشمري.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
12:58 AM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:14 AM

العريفي يتوِّج إسطبل البعيجان بكأس إمارة الرياض للعام الثاني على التوالي

ضمن حفل السباق السابع والعشرين لنادي سباقات الخيل لهذا العام

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نافل السبيعي - الرياض
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تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، سلَّم سعود بن عبدالعزيز العريفي، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، أمس السبت كأس الإمارة للفائز سلمان بن عبدالرحمن البعيجان ضمن حفل السباق السابع والعشرين لنادي سباقات الخيل لهذا العام 1443 هـ.

وتسلم الكأس الذي يُقام ضمن موسم سباقات الرياض عقب نهاية الشوط السابع الفائز بالمركز الأول الحصان "قارعهم" لإسطبل سلمان بن عبدالرحمن البعيجان.

وشهد اليوم إقامة 11 شوطًا، وحققت المهرة ذات السنتين شعاع رماح ابنة رن أواي آند هيد لأبناء مسلم بن محمد أبواثنين الفوز في الشوط الأول، وفاز بالشوط الثاني الجواد نجم مكة ابن الفحل موفق للمالك نواف أحمد المرشدي، وخطف الفوز بالشوط الثالث توك تقول ابن بايرون لإسطبل الميمانية.

وفي الشوط الرابع حقق إمبلم قيرل ابنة كانثروس لإسطبل البيرق المركز الأول، وحقق جنوبي الخالدية ابن راهي (عربي) للمالك عبدالعزيز عبدالله الواصل المركز الثاني.

وفي الشوط السادس حقق الجواد هولان ابن دكتور نعيمات للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول.

وخطف بيهايف ابن فاوتن أوف يوث للمالك سعد علي معجب المطيري المركز الأول في الشوط الثامن، وفي الشوط التاسع حقق متفائل (إيرلندا) ابن انفيسبل سبيرت لإسطبل دكتور نعيمات المركز الأول، وفي الشوط العاشر حققت منتخبة ابنة الفحل الحراق للمالك فواز محارب المشرافي المركز الأول، فيما خطف أولوية الشوط الأخير (الجواد تخصص) ابن الأعصم للمالك حمود سلمان الشلاقي الشمري.

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