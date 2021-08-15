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"توكلنا" يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوب اتباعها في الحجر

كشف تطبيق "توكلنا" عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي، وبعد انتهاء فترة الحجر المنزلي والمؤسسي، وما هو المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر.

وجاءت الاستفسارات على النحو الآتي:

- ما الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي؟
أثناء الحجر المنزلي للقادم من الخارج يلزمه أن يُحمِّل تطبيق توكلنا، وألا يُسجِّل خروجه منه، وأن يتصل بالإنترنت، ويُفعِّل خاصية الموقع الجغرافي، وأن يكون موجودًا داخل السكن المحدد في توكلنا، ولا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغيُّر الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر").

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي "اللون الأزرق"؟
المواطن أو المقيم (التابع لمواطن) القادم من سفر (اللون الأزرق) عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي، وإكمال المدة (7 أيام)، يقوم بعمل فحص كورونا (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وبعد ظهور نتيجة فحص سلبية، وتحوُّل الحالة الصحية لديه إلى لم تثبت إصابته "اللون الأخضر"، يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي "اللون البنفسجي"؟
المقيم أو الزائر القادم من السفر (اللون البنفسجي) عند إتمامه متطلبات الحجر المؤسسي، وإكمال المدة المطلوبة، وعمل الفحوصات اللازمة، وظهور نتيجة فحص سلبية (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وتحوُّل الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر")؛ يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- متى يعد الشخص مُحصنًا؟
المحصن هو مَن يظهر لديه في الحالة الصحية (اللون الأخضر الغامق) مع (محصَّن) أو (محصَّن متعافي) أو (محصَّن جرعة أولى).

- ما المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر؟
القادم من السفر وعمره أقل من 7 سنوات يلزمه أن يحدد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، وأن يطبق الحجر المنزلي مدة 7 أيام، ولا يلزمه إجراء فحص.

تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توكلنا" يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوب اتباعها في الحجر
سبق

كشف تطبيق "توكلنا" عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي، وبعد انتهاء فترة الحجر المنزلي والمؤسسي، وما هو المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر.

وجاءت الاستفسارات على النحو الآتي:

- ما الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي؟
أثناء الحجر المنزلي للقادم من الخارج يلزمه أن يُحمِّل تطبيق توكلنا، وألا يُسجِّل خروجه منه، وأن يتصل بالإنترنت، ويُفعِّل خاصية الموقع الجغرافي، وأن يكون موجودًا داخل السكن المحدد في توكلنا، ولا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغيُّر الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر").

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي "اللون الأزرق"؟
المواطن أو المقيم (التابع لمواطن) القادم من سفر (اللون الأزرق) عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي، وإكمال المدة (7 أيام)، يقوم بعمل فحص كورونا (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وبعد ظهور نتيجة فحص سلبية، وتحوُّل الحالة الصحية لديه إلى لم تثبت إصابته "اللون الأخضر"، يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي "اللون البنفسجي"؟
المقيم أو الزائر القادم من السفر (اللون البنفسجي) عند إتمامه متطلبات الحجر المؤسسي، وإكمال المدة المطلوبة، وعمل الفحوصات اللازمة، وظهور نتيجة فحص سلبية (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وتحوُّل الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر")؛ يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- متى يعد الشخص مُحصنًا؟
المحصن هو مَن يظهر لديه في الحالة الصحية (اللون الأخضر الغامق) مع (محصَّن) أو (محصَّن متعافي) أو (محصَّن جرعة أولى).

- ما المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر؟
القادم من السفر وعمره أقل من 7 سنوات يلزمه أن يحدد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، وأن يطبق الحجر المنزلي مدة 7 أيام، ولا يلزمه إجراء فحص.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
01:44 AM

"توكلنا" يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوب اتباعها في الحجر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
7,525

كشف تطبيق "توكلنا" عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي، وبعد انتهاء فترة الحجر المنزلي والمؤسسي، وما هو المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر.

وجاءت الاستفسارات على النحو الآتي:

- ما الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي؟
أثناء الحجر المنزلي للقادم من الخارج يلزمه أن يُحمِّل تطبيق توكلنا، وألا يُسجِّل خروجه منه، وأن يتصل بالإنترنت، ويُفعِّل خاصية الموقع الجغرافي، وأن يكون موجودًا داخل السكن المحدد في توكلنا، ولا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغيُّر الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر").

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي "اللون الأزرق"؟
المواطن أو المقيم (التابع لمواطن) القادم من سفر (اللون الأزرق) عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي، وإكمال المدة (7 أيام)، يقوم بعمل فحص كورونا (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وبعد ظهور نتيجة فحص سلبية، وتحوُّل الحالة الصحية لديه إلى لم تثبت إصابته "اللون الأخضر"، يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- ما الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي "اللون البنفسجي"؟
المقيم أو الزائر القادم من السفر (اللون البنفسجي) عند إتمامه متطلبات الحجر المؤسسي، وإكمال المدة المطلوبة، وعمل الفحوصات اللازمة، وظهور نتيجة فحص سلبية (لمن عمره 7 سنوات وأكثر)، وتحوُّل الحالة الصحية إلى (لم تثبت إصابته "اللون الأخضر")؛ يمكنه الخروج، وممارسة الحياة الطبيعية.

- متى يعد الشخص مُحصنًا؟
المحصن هو مَن يظهر لديه في الحالة الصحية (اللون الأخضر الغامق) مع (محصَّن) أو (محصَّن متعافي) أو (محصَّن جرعة أولى).

- ما المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر؟
القادم من السفر وعمره أقل من 7 سنوات يلزمه أن يحدد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، وأن يطبق الحجر المنزلي مدة 7 أيام، ولا يلزمه إجراء فحص.

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