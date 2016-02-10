مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تدشن المرحلة الأولى من مشروع "أشدان" السكني

يتميز بخطط سداد مرنة وأسعار تنافسية تبدأ من 369 ألف ريال

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق بيع المرحلة الأولى من مشروع "أشدان" السكني الجديد، الذي يتميز بخطط سداد مرنة وأسعار تنافسية تبدأ من 369 ألف ريال، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 من شهر فبراير 2020م، بمركز المبيعات التابع للمدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بجدة.



ويمتد مشروع "أشدان" على مساحة تقارب 143 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1600 شقة سكنية بمساحات واسعة تتراوح بين 66 و128 متراً مربعاً، حيث روعي عند تصميم المشروع أن يكون متماشياً مع الأفكار المعمارية الحديثة التي تلبي كل الطلبات والرغبات، ويوفر حلولاً عصرية للساكنين.



وأوضح رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي، أن المدينة الاقتصادية تشهد مؤخراً إقبالاً واسعاً على مختلف منتجاتها السكنية التي تناسب جميع مستويات الدخل، واليوم تطلق المرحلة الأولى من مشروع "أشدان" السكني، ليلبي متطلبات مختلف الشرائح المتطلعين لامتلاك مساكن توفر حياة عصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مشيراً إلى أن المشروع يعد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بضرورة توفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية.



يُذكر أنه جرى تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي جميع متطلبات الحياة العائلية للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية، والمدعومة بباقةٍ واسعةٍ من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية عالمية المعايير، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومرافق تعليمية عالمية المعايير، ومجموعةٍ من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.