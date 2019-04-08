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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الطائف" يحذر: لا تنزلوا بطون الأودية

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار تستمر للثامنة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرةً للأتربة والغبار على "الطائف - الشفا - الهدا - ميسان" والأجزاء المجاورة لها، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهاب وإدارته بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الطائف" يحذر: لا تنزلوا بطون الأودية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرةً للأتربة والغبار على "الطائف - الشفا - الهدا - ميسان" والأجزاء المجاورة لها، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهاب وإدارته بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
02:49 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الطائف" يحذر: لا تنزلوا بطون الأودية

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار تستمر للثامنة مساءً

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فهد العتيبي - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرةً للأتربة والغبار على "الطائف - الشفا - الهدا - ميسان" والأجزاء المجاورة لها، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهاب وإدارته بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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