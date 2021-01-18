النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. البرازيل تُسجل 33040 إصابة جديدة و389 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 33040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ بدء الجائحة؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف؛ مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72.729 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. البرازيل تُسجل 33040 إصابة جديدة و389 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 33040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ بدء الجائحة؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف؛ مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72.729 إصابة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:28 AM

كورونا.. البرازيل تُسجل 33040 إصابة جديدة و389 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
42

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 33040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ بدء الجائحة؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف؛ مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72.729 إصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,419
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,808
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة