النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أُسر الأفلاج المنتجة تبدأ صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي

بعد دعمها بقرض "دون فوائد" بأكثر من مليون وخمسمئة ألف

بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد.

من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أُسر الأفلاج المنتجة تبدأ صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي
سبق

بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد.

من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:33 PM

أُسر الأفلاج المنتجة تبدأ صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي

بعد دعمها بقرض "دون فوائد" بأكثر من مليون وخمسمئة ألف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
4
4,147

بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد.

من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,116
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,132
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,826

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة