بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون. وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد. من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.

أُسر الأفلاج المنتجة تبدأ صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02 بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.



وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد.



من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 06:33 PM

أُسر الأفلاج المنتجة تبدأ صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي بعد دعمها بقرض "دون فوائد" بأكثر من مليون وخمسمئة ألف





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بدأت الأسر المنتجة بمحافظة الأفلاج، صناعة الكمامات وبيعها بسعر رمزي في عدد من المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.



وتقرض لجنة تنمية الأفلاج، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، بمبلغ يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ريال، دون فوائد.



من جانبها تنفذ العديد من الأسر المنتجة وعدد من الشباب والفتيات، من خلال القرض؛ العديد من المشاريع الصغيرة المتنوعة والدخول في سوق العمل.