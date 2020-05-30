النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور .. هكذا كانت تدابير الوقاية من الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام.. هل اختلفت عن اليوم؟

غرامات على العطس بدون تغطية وعدم ارتداء الأقنعة والبصق في الشوارع

كانت جائحة الإنفلونزا الإسبانية في عامي 1918 و1919 أكثر فاشية إنفلونزا فتكاً عبر التاريخ، فقد أصابت نحو ثلث سكان العالم 500 مليون شخص، وقتلت ما بين 20 إلى 50 مليون إنسان حول العالم، أي أكثر من عدد قتلى الحرب العالمية الأولى الذين قدروا بنحو 37 مليون قتيل.

وبرغم اختلاف الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل كبح جماح الفيروس، والحد من خطورته، بين دول العالم، إلا أنه كان هناك الكثير من العوامل المشتركة، والتي لم تختلف أيضاً كثيراً عن التدابير المتخذة الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

فقد أغلقت الحكومات المدارس، وأماكن الترفيه والتسلية المختلفة من مسارح ودور سينما ونوادي، كما حظرت التجمعات، كما كان على الناس أن يرتدوا أقنعة الوجه في الأماكن العامة، واستخدام المناديل الورقية أو القماشية، كما سنت بعض الدول قوانين لمنع "البصق" في الأماكن العامة.

وكانت أقنعة الوجه شديدة البدائية، فقد كانت مصنوعة من الشاش، ودارت الكثير من السجالات حول مدى فعاليتها وكفاءتها في حجب الفيروس عن مرتديها، وبرغم امتثال الكثير من الناس لارتداء الأقنعة، إلا أن البعض تفنن في ثقبها حتى يستطيع تدخين السجائر من خلالها.

وكافحت الحكومات بشدة لفرض ارتداء أقنعة الوجه على مواطنيها، فسنت بعض القوانين للمعاقبة على عدم ارتداءها، وتراوحت في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين فرض الغرامات أو السجن أو التشهير بالشخص في الصحف اليومية، إلا أن أحد المتحمسين من رجال الشرطة في سان فرانسيسكو تطور معه الأمر إلى إطلاقه النار على أحد الأشخاص المخالفين لأمر الارتداء، بحسب موقع شبكة قنوات "هيستوري".

كما صدرت أوامر في شيكاغو باعتقال الأشخاص الذين يعطسون بدون تغطية أنوفهم، أو فرض غرامات عليهم، فيما انتشرت لافتات تحث الناس على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاستمتاع باستخدام التليفون المنزلي، الذي كان وقتها نقلة تكنولوجية، وابتكار حديث، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: "ارتدي القناع أو اذهب إلى السجن".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
صور .. هكذا كانت تدابير الوقاية من الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام.. هل اختلفت عن اليوم؟
سبق

كانت جائحة الإنفلونزا الإسبانية في عامي 1918 و1919 أكثر فاشية إنفلونزا فتكاً عبر التاريخ، فقد أصابت نحو ثلث سكان العالم 500 مليون شخص، وقتلت ما بين 20 إلى 50 مليون إنسان حول العالم، أي أكثر من عدد قتلى الحرب العالمية الأولى الذين قدروا بنحو 37 مليون قتيل.

وبرغم اختلاف الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل كبح جماح الفيروس، والحد من خطورته، بين دول العالم، إلا أنه كان هناك الكثير من العوامل المشتركة، والتي لم تختلف أيضاً كثيراً عن التدابير المتخذة الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

فقد أغلقت الحكومات المدارس، وأماكن الترفيه والتسلية المختلفة من مسارح ودور سينما ونوادي، كما حظرت التجمعات، كما كان على الناس أن يرتدوا أقنعة الوجه في الأماكن العامة، واستخدام المناديل الورقية أو القماشية، كما سنت بعض الدول قوانين لمنع "البصق" في الأماكن العامة.

وكانت أقنعة الوجه شديدة البدائية، فقد كانت مصنوعة من الشاش، ودارت الكثير من السجالات حول مدى فعاليتها وكفاءتها في حجب الفيروس عن مرتديها، وبرغم امتثال الكثير من الناس لارتداء الأقنعة، إلا أن البعض تفنن في ثقبها حتى يستطيع تدخين السجائر من خلالها.

وكافحت الحكومات بشدة لفرض ارتداء أقنعة الوجه على مواطنيها، فسنت بعض القوانين للمعاقبة على عدم ارتداءها، وتراوحت في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين فرض الغرامات أو السجن أو التشهير بالشخص في الصحف اليومية، إلا أن أحد المتحمسين من رجال الشرطة في سان فرانسيسكو تطور معه الأمر إلى إطلاقه النار على أحد الأشخاص المخالفين لأمر الارتداء، بحسب موقع شبكة قنوات "هيستوري".

كما صدرت أوامر في شيكاغو باعتقال الأشخاص الذين يعطسون بدون تغطية أنوفهم، أو فرض غرامات عليهم، فيما انتشرت لافتات تحث الناس على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاستمتاع باستخدام التليفون المنزلي، الذي كان وقتها نقلة تكنولوجية، وابتكار حديث، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: "ارتدي القناع أو اذهب إلى السجن".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:53 AM

صور .. هكذا كانت تدابير الوقاية من الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام.. هل اختلفت عن اليوم؟

غرامات على العطس بدون تغطية وعدم ارتداء الأقنعة والبصق في الشوارع

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
11,991

كانت جائحة الإنفلونزا الإسبانية في عامي 1918 و1919 أكثر فاشية إنفلونزا فتكاً عبر التاريخ، فقد أصابت نحو ثلث سكان العالم 500 مليون شخص، وقتلت ما بين 20 إلى 50 مليون إنسان حول العالم، أي أكثر من عدد قتلى الحرب العالمية الأولى الذين قدروا بنحو 37 مليون قتيل.

وبرغم اختلاف الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل كبح جماح الفيروس، والحد من خطورته، بين دول العالم، إلا أنه كان هناك الكثير من العوامل المشتركة، والتي لم تختلف أيضاً كثيراً عن التدابير المتخذة الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

فقد أغلقت الحكومات المدارس، وأماكن الترفيه والتسلية المختلفة من مسارح ودور سينما ونوادي، كما حظرت التجمعات، كما كان على الناس أن يرتدوا أقنعة الوجه في الأماكن العامة، واستخدام المناديل الورقية أو القماشية، كما سنت بعض الدول قوانين لمنع "البصق" في الأماكن العامة.

وكانت أقنعة الوجه شديدة البدائية، فقد كانت مصنوعة من الشاش، ودارت الكثير من السجالات حول مدى فعاليتها وكفاءتها في حجب الفيروس عن مرتديها، وبرغم امتثال الكثير من الناس لارتداء الأقنعة، إلا أن البعض تفنن في ثقبها حتى يستطيع تدخين السجائر من خلالها.

وكافحت الحكومات بشدة لفرض ارتداء أقنعة الوجه على مواطنيها، فسنت بعض القوانين للمعاقبة على عدم ارتداءها، وتراوحت في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين فرض الغرامات أو السجن أو التشهير بالشخص في الصحف اليومية، إلا أن أحد المتحمسين من رجال الشرطة في سان فرانسيسكو تطور معه الأمر إلى إطلاقه النار على أحد الأشخاص المخالفين لأمر الارتداء، بحسب موقع شبكة قنوات "هيستوري".

كما صدرت أوامر في شيكاغو باعتقال الأشخاص الذين يعطسون بدون تغطية أنوفهم، أو فرض غرامات عليهم، فيما انتشرت لافتات تحث الناس على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاستمتاع باستخدام التليفون المنزلي، الذي كان وقتها نقلة تكنولوجية، وابتكار حديث، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: "ارتدي القناع أو اذهب إلى السجن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,629
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,920
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,713

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة