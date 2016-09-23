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مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة

قال: بحنكة القيادة وسواعد الأبناء المخلصين نرتقي لمزيد من التطور بمختلف الميادين

رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قال "المقبل": " يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية التي توحدت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهو آخر فارس وحد بلاده الواسعة على صهوات الخيل".


وأكد المقبل أن المملكة بحنكة قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين ترتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030 التي قدمت تجربة تنموية فريدة ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً.

وقال في ختام حديثه أدعو الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يوفقنا لتحقيق ما يرضي طموحاتهم.

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مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة
سبق

رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قال "المقبل": " يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية التي توحدت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهو آخر فارس وحد بلاده الواسعة على صهوات الخيل".


وأكد المقبل أن المملكة بحنكة قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين ترتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030 التي قدمت تجربة تنموية فريدة ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً.

وقال في ختام حديثه أدعو الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يوفقنا لتحقيق ما يرضي طموحاتهم.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:30 AM

مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل: اليوم الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ المملكة

قال: بحنكة القيادة وسواعد الأبناء المخلصين نرتقي لمزيد من التطور بمختلف الميادين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قال "المقبل": " يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نستذكر فيها تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية التي توحدت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهو آخر فارس وحد بلاده الواسعة على صهوات الخيل".


وأكد المقبل أن المملكة بحنكة قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين ترتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030 التي قدمت تجربة تنموية فريدة ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً.

وقال في ختام حديثه أدعو الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يوفقنا لتحقيق ما يرضي طموحاتهم.

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