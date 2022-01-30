أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز، اليوم "الأحد"، لتفريق آلاف المتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي، بعد أن وصلوا إليه رغم التشديدات الأمنية، وإعلان السلطات وسط الخرطوم منطقة محظورة أمام الاحتجاجات. وطالب المتظاهرون بحكم مدني، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، ورفعوا شعارات مطالبة بـ"سلطة مدنية كاملة" و"إسقاط المكون العسكري بالمجلس السيادي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24". ونشرت السلطات السودانية قوات مشتركة وسط العاصمة لتأمين المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية قبيل انطلاق الاحتجاجات. وأغلقت السلطات جسر المك نمر بالقرب من القصر الرئاسي بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة؛ لمنع عبور المتظاهرين من مدينة بحري إلى محيط قصر الرئاسة، ومقر قائد الجيش.

الأمن السوداني يطلق الغاز على آلاف المتظاهرين المطالبين بحكم مدني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30 أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز، اليوم "الأحد"، لتفريق آلاف المتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي، بعد أن وصلوا إليه رغم التشديدات الأمنية، وإعلان السلطات وسط الخرطوم منطقة محظورة أمام الاحتجاجات.



وطالب المتظاهرون بحكم مدني، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، ورفعوا شعارات مطالبة بـ"سلطة مدنية كاملة" و"إسقاط المكون العسكري بالمجلس السيادي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



ونشرت السلطات السودانية قوات مشتركة وسط العاصمة لتأمين المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية قبيل انطلاق الاحتجاجات.



وأغلقت السلطات جسر المك نمر بالقرب من القصر الرئاسي بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة؛ لمنع عبور المتظاهرين من مدينة بحري إلى محيط قصر الرئاسة، ومقر قائد الجيش.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 04:16 PM

الأمن السوداني يطلق الغاز على آلاف المتظاهرين المطالبين بحكم مدني المحتجون اقتربوا من القصر الرئاسي رغم التشديدات





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أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز، اليوم "الأحد"، لتفريق آلاف المتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي، بعد أن وصلوا إليه رغم التشديدات الأمنية، وإعلان السلطات وسط الخرطوم منطقة محظورة أمام الاحتجاجات.



وطالب المتظاهرون بحكم مدني، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، ورفعوا شعارات مطالبة بـ"سلطة مدنية كاملة" و"إسقاط المكون العسكري بالمجلس السيادي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



ونشرت السلطات السودانية قوات مشتركة وسط العاصمة لتأمين المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية قبيل انطلاق الاحتجاجات.



وأغلقت السلطات جسر المك نمر بالقرب من القصر الرئاسي بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة؛ لمنع عبور المتظاهرين من مدينة بحري إلى محيط قصر الرئاسة، ومقر قائد الجيش.