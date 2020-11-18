النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة بالبحرين: ذكرى البيعة يتجلّى فيها الحب والولاء.. والتلاحم بين القيادة والشعب

قال إن المملكة تواصل السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال: إن ذكرى البيعة مناسبة غالية علينا جميعًا، يتجلّى فيها الحب والولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي. "وهو ما يستوجب منا جميعاً شكر المولى -عزو وجل- على نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ثم بالرؤى الحكيمة لقيادتنا -أيدها الله- التي تعمل كل ما في وسعها لتحقيق خير وأمن ورفاهية الوطن والمواطن، وجعلته يشهد استقراراً ونماء وازدهاراً رغم ما يمر به العالم من ظروف واضطرابات".

وأضاف سفير المملكة بالبحرين: "في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق، تجسدها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التطوير والتغيير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي جعلت المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم على كافة الأصعدة، ترتكز في ذلك على تحقيق أهداف رؤيتها الحكيمة للوصول إلى مستقبل أفضل، وذلك في إطار التمسك بتعليم الدين الحنيف والفكر الوسطي المعتدل".

وأشار إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى وضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة، وإحداث النقلات في مختلف المجالات؛ حيث تتزامن هذه الذكرى مع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الخاصة بهذه المجموعة، والتي تجسد المكانة العالية التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في التعامل مع جائحة كورونا".

وسأل سفير المملكة بالبحرين في الختام، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة بالبحرين: ذكرى البيعة يتجلّى فيها الحب والولاء.. والتلاحم بين القيادة والشعب
سبق

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال: إن ذكرى البيعة مناسبة غالية علينا جميعًا، يتجلّى فيها الحب والولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي. "وهو ما يستوجب منا جميعاً شكر المولى -عزو وجل- على نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ثم بالرؤى الحكيمة لقيادتنا -أيدها الله- التي تعمل كل ما في وسعها لتحقيق خير وأمن ورفاهية الوطن والمواطن، وجعلته يشهد استقراراً ونماء وازدهاراً رغم ما يمر به العالم من ظروف واضطرابات".

وأضاف سفير المملكة بالبحرين: "في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق، تجسدها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التطوير والتغيير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي جعلت المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم على كافة الأصعدة، ترتكز في ذلك على تحقيق أهداف رؤيتها الحكيمة للوصول إلى مستقبل أفضل، وذلك في إطار التمسك بتعليم الدين الحنيف والفكر الوسطي المعتدل".

وأشار إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى وضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة، وإحداث النقلات في مختلف المجالات؛ حيث تتزامن هذه الذكرى مع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الخاصة بهذه المجموعة، والتي تجسد المكانة العالية التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في التعامل مع جائحة كورونا".

وسأل سفير المملكة بالبحرين في الختام، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:26 PM

سفير المملكة بالبحرين: ذكرى البيعة يتجلّى فيها الحب والولاء.. والتلاحم بين القيادة والشعب

قال إن المملكة تواصل السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
2,243

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال: إن ذكرى البيعة مناسبة غالية علينا جميعًا، يتجلّى فيها الحب والولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي. "وهو ما يستوجب منا جميعاً شكر المولى -عزو وجل- على نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ثم بالرؤى الحكيمة لقيادتنا -أيدها الله- التي تعمل كل ما في وسعها لتحقيق خير وأمن ورفاهية الوطن والمواطن، وجعلته يشهد استقراراً ونماء وازدهاراً رغم ما يمر به العالم من ظروف واضطرابات".

وأضاف سفير المملكة بالبحرين: "في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق، تجسدها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التطوير والتغيير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي جعلت المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم على كافة الأصعدة، ترتكز في ذلك على تحقيق أهداف رؤيتها الحكيمة للوصول إلى مستقبل أفضل، وذلك في إطار التمسك بتعليم الدين الحنيف والفكر الوسطي المعتدل".

وأشار إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى وضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة، وإحداث النقلات في مختلف المجالات؛ حيث تتزامن هذه الذكرى مع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الخاصة بهذه المجموعة، والتي تجسد المكانة العالية التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في التعامل مع جائحة كورونا".

وسأل سفير المملكة بالبحرين في الختام، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة