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هدف لاعب الهلال " الجوير" الأجمل في الجولة 11 من دوري المحترفين

حصل هدف مصعب الجوير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بمرمى ضمك على جائزة أجمل هدف في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (32,458) صوتاً.. هدف مصعب الجوير لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة الحادية عشرة".

وحصل هدف اللاعب الشاب على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 64،4% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف الكاميروني ليندر تاوامبا بمرمى الاتفاق والذي حل ثانياً بـ33،1% من الأصوات فيما حل هدف المحترف الهولندي بصفوف الفيصلي هشام فايق بمرمى فريق أبها على المرتبة الثالثة بنسبة 2،5 ٪ من الأصوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف لاعب الهلال " الجوير" الأجمل في الجولة 11 من دوري المحترفين
سبق

حصل هدف مصعب الجوير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بمرمى ضمك على جائزة أجمل هدف في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (32,458) صوتاً.. هدف مصعب الجوير لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة الحادية عشرة".

وحصل هدف اللاعب الشاب على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 64،4% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف الكاميروني ليندر تاوامبا بمرمى الاتفاق والذي حل ثانياً بـ33،1% من الأصوات فيما حل هدف المحترف الهولندي بصفوف الفيصلي هشام فايق بمرمى فريق أبها على المرتبة الثالثة بنسبة 2،5 ٪ من الأصوات.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:51 PM

هدف لاعب الهلال " الجوير" الأجمل في الجولة 11 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل هدف مصعب الجوير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بمرمى ضمك على جائزة أجمل هدف في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (32,458) صوتاً.. هدف مصعب الجوير لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة الحادية عشرة".

وحصل هدف اللاعب الشاب على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 64،4% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف الكاميروني ليندر تاوامبا بمرمى الاتفاق والذي حل ثانياً بـ33،1% من الأصوات فيما حل هدف المحترف الهولندي بصفوف الفيصلي هشام فايق بمرمى فريق أبها على المرتبة الثالثة بنسبة 2،5 ٪ من الأصوات.

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