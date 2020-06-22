بالأسماء: وزير التعليم يعتمد تمديد تكليف 33 مدير إدارة بالمملكة

لمدة عامين إلى نهاية تاريخ قرارات تكليفهم

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة لمدة عامين إلى نهاية تاريخ قرارات تكليفهم.



وشملت قرارات تمديد التكليف كلاً من: حمد بن ناصر حمد الوهيبي (الرياض)، الدكتور خالد بن عبدالله غازي العتيبي (الخرج)، عبدالله بن حمد زويد السبيعي (الدوادمي)، الدكتور أحمد بن خضران محمد العمري (وادي الدواسر)، الدكتور محمد بن إبراهيم محمد آل مغيره (الأفلاج)، محمد بن عبدالله عبدالرحمن الطريقي (الزلفي)، د. خالد بن محمد عبدالله الشبانة (شقراء)، سعيد بن مساعد سعيد الزهراني (عفيف)، سليمان بن عبدالله سالم الخمشي (الغاط)، الدكتور أحمد بن محمد خلف الزائدي (مكة المكرمة) الدكتور سعد بن بركي حمدي المسعودي (جدة)، طلال بن مبارك مسلم الحربي (الطائف)، محمد بن إبراهيم علي الزاحمي (القنفذة)، الدكتور زكي بن رزیق عطاالله الحازمي (الليث)، ناصر بن عبدالله محمد العبدالكريم (المدينة المنورة).



كما شملت القرارات أيضاً؛ محمد بن علي مجدل القحطاني (المهد)، سليمان بن عبدالله سليمان الطعيسي (الرس)، الدكتور خالد بن راجح صالح الراجح (البكيرية)، حمد بن محمد عبدالله القضيبي (الأحساء)، عايض بن نافع عايض الرحيلي (حفر الباطن)، سعد بن أحمد مبارك الجوني (عسير)، منصور بن عبدالله منصور شريم (محايل عسير)، حسن بن محمد حسن العلكمي (سراة عبيدة)، إبراهيم بن يحيى ناصر كدوان (رجال ألمع)، إبراهيم بن حسين محمد العمري (تبوك)، الدكتور عبدالخالق بن حنش سعيد الزهراني (الباحة)، علي بن محمد علي الجالوق (المخواة)، عثمان بن إبراهيم عثمان العثمان (الحدود الشمالية)، الدكتور سعيد بن عبدالله جارالله الغامدي (الجوف)، الدكتور محمد بن عبدالله عبدالله الثبيتي (القريات)، الدكتور إبراهيم بن محمد محمد أبوهادي (جازان)، الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي (نجران)، سعيد بن هباش محمد الوادعي (ظهران الجنوب).