"الميموني" ينقل تعازي القيادة إلى ذوي شهيد الواجب "الحارثي"

أعربوا عن اعتزازهم بتضحيته في ميدان الشرف دفاعًا عن وطنه

قدّم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد فهد الحارثي الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعًا عن وطنه.

وسأل "الميموني"، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد "الحارثي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه؛ سائلين المولى أن يحفظ قيادة هذه البلاد، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وكان محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين بجامع "العباس"؛ قد أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب فهد الحارثي الذي استُشهد بالحد الجنوبي.