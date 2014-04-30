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أخضر الأثقال يرفع رصيده بالبطولة الآسيوية إلى سبع ميداليات

رفع المنتخب السعودي رصيده من الميداليات في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب اليوم المقامة بمدينة أورجنتش الأوزبكية إلى سبع ميداليات؛ وذلك بعد أن انتزع الرباع علي العثمان ميداليتين، فضية وبرونزية، في منافسات وزن ٨٥ بالبطولة الآسيوية للناشئين.

وجاء تحقيق العثمان صاحب الإنجاز الآسيوي الجديد بعد تغلبه على العديد من الرباعين العالميين في البطولة.

وانتزع الرباع علي الخزعل برونزية النتر في منافسات وزن 94كجم بالبطولة الآسيوية للشباب، فيما نال الرباع علي العلوي برونزية النتر في منافسات وزن 69 كجم بالبطولة الآسيوية للشباب أيضًا؛ ليرتفع رصيد الأخضر السعودي من الميداليات في البطولتين إلى سبع ميداليات ملونة؛ وذلك بعد أن حصد الرباع نواف المزيدي في افتتاحية البطولة فضية النتر وبرونزية المجموع في منافسات وزن 62 كجم.

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أخضر الأثقال يرفع رصيده بالبطولة الآسيوية إلى سبع ميداليات
سبق

رفع المنتخب السعودي رصيده من الميداليات في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب اليوم المقامة بمدينة أورجنتش الأوزبكية إلى سبع ميداليات؛ وذلك بعد أن انتزع الرباع علي العثمان ميداليتين، فضية وبرونزية، في منافسات وزن ٨٥ بالبطولة الآسيوية للناشئين.

وجاء تحقيق العثمان صاحب الإنجاز الآسيوي الجديد بعد تغلبه على العديد من الرباعين العالميين في البطولة.

وانتزع الرباع علي الخزعل برونزية النتر في منافسات وزن 94كجم بالبطولة الآسيوية للشباب، فيما نال الرباع علي العلوي برونزية النتر في منافسات وزن 69 كجم بالبطولة الآسيوية للشباب أيضًا؛ ليرتفع رصيد الأخضر السعودي من الميداليات في البطولتين إلى سبع ميداليات ملونة؛ وذلك بعد أن حصد الرباع نواف المزيدي في افتتاحية البطولة فضية النتر وبرونزية المجموع في منافسات وزن 62 كجم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:37 PM

أخضر الأثقال يرفع رصيده بالبطولة الآسيوية إلى سبع ميداليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المنتخب السعودي رصيده من الميداليات في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب اليوم المقامة بمدينة أورجنتش الأوزبكية إلى سبع ميداليات؛ وذلك بعد أن انتزع الرباع علي العثمان ميداليتين، فضية وبرونزية، في منافسات وزن ٨٥ بالبطولة الآسيوية للناشئين.

وجاء تحقيق العثمان صاحب الإنجاز الآسيوي الجديد بعد تغلبه على العديد من الرباعين العالميين في البطولة.

وانتزع الرباع علي الخزعل برونزية النتر في منافسات وزن 94كجم بالبطولة الآسيوية للشباب، فيما نال الرباع علي العلوي برونزية النتر في منافسات وزن 69 كجم بالبطولة الآسيوية للشباب أيضًا؛ ليرتفع رصيد الأخضر السعودي من الميداليات في البطولتين إلى سبع ميداليات ملونة؛ وذلك بعد أن حصد الرباع نواف المزيدي في افتتاحية البطولة فضية النتر وبرونزية المجموع في منافسات وزن 62 كجم.

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