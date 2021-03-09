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كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,263، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,645.


الصين
سجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

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كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,263، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,645.


الصين
سجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
08:31 AM

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,263، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,645.


الصين
سجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

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