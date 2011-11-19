جامعة الإمام تستضيف التجمع الثالث للسباحة والتنس يوم الثلاثاء

خلال الفترة من 12 إلى 16 ربيع الأول .. ويشارك فيها 248 لاعبًا

تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات التجمع الثالث للسباحة والتنس وتستضيفها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 12 إلى 16 ربيع الأول.

وقد أكملت جامعة الإمام جميع استعداداتها لاستضافة التجمع. ويُشارك في بطولة السباحة 16 جامعة وكلية حكومية وأهلية و 174 لاعبًا، أما بطولة التنس فإن عدد المشاركين 15 جامعة و 74 لاعبًا.

صرح بذلك رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور عبدالله البقمي، الذي قدم شكره لجامعة الإمام، ممثلة في مدير الجامعة الشيخ سليمان أبا الخيل، ووكلاء الجامعة، وعميد شوون الطلاب، ومسؤولي النشاط الرياضي الذين يبذلون جهودًا مميزة للارتقاء بالرياضة الجامعية في الجامعة، متمنيًا التوفيق لكل الجامعات المشاركة في ظل المنافسة الشريفة.