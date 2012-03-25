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الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و1,287 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 29,834,734 إصابةً والوفيات 542,584 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و1,287 حالة وفاة بـ كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:18 PM

الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و1,287 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 29,834,734 إصابةً والوفيات 542,584 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.

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