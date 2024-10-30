"برنت" يرتفع بنسبة 0.24 %
ليصل إلى 83.86 دولار أمريكي للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.20 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.24 %؛ ليصل إلى 83.86 دولار أمريكي للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.08 دولار؛ ما يعادل 0.10 % إلى 82.89 دولار للبرميل.
"برنت" يرتفع بنسبة 0.24 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-29
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.20 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.24 %؛ ليصل إلى 83.86 دولار أمريكي للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.08 دولار؛ ما يعادل 0.10 % إلى 82.89 دولار للبرميل.
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:47 PM
"برنت" يرتفع بنسبة 0.24 %
ليصل إلى 83.86 دولار أمريكي للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.20 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.24 %؛ ليصل إلى 83.86 دولار أمريكي للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.08 دولار؛ ما يعادل 0.10 % إلى 82.89 دولار للبرميل.