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الجيش اليمني يسيطر على مجمع شركات بالحديدة.. والحوثيون يفشلون في عرقلة تقدمه

بينها الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات

أحكمت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) سيطرتها على مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة الذي يحتوي على مؤسسات وشركات مهمة، كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات التي كانت تتخذ منها مليشيات الحوثي متاريس واقية لها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن الألوية تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، تمهيدًا لبسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة.

وأفادت "الوكالة" بأن "الألوية" كبَّدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة الحديدة.. لافتة إلى أن مليشيات الحوثي فشلت في عرقلة تقدُّم القوات رغم أنها زرعت الألغام على مشارف الحديدة، وحفرت الخنادق، ونصبت الحواجز الأسمنتية، ونشرت القناصة على أسطح المباني العالية.

وكان الجيش الوطني قد حرر أمس مستشفى 22 مايو بالكامل عقب معارك ضد المليشيا الحوثية التي نسفت أجزاء من مرافق المستشفى؛ ما خلف دمارًا هائلاً فيها.

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الجيش اليمني يسيطر على مجمع شركات بالحديدة.. والحوثيون يفشلون في عرقلة تقدمه
سبق

أحكمت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) سيطرتها على مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة الذي يحتوي على مؤسسات وشركات مهمة، كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات التي كانت تتخذ منها مليشيات الحوثي متاريس واقية لها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن الألوية تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، تمهيدًا لبسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة.

وأفادت "الوكالة" بأن "الألوية" كبَّدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة الحديدة.. لافتة إلى أن مليشيات الحوثي فشلت في عرقلة تقدُّم القوات رغم أنها زرعت الألغام على مشارف الحديدة، وحفرت الخنادق، ونصبت الحواجز الأسمنتية، ونشرت القناصة على أسطح المباني العالية.

وكان الجيش الوطني قد حرر أمس مستشفى 22 مايو بالكامل عقب معارك ضد المليشيا الحوثية التي نسفت أجزاء من مرافق المستشفى؛ ما خلف دمارًا هائلاً فيها.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
09:43 PM

الجيش اليمني يسيطر على مجمع شركات بالحديدة.. والحوثيون يفشلون في عرقلة تقدمه

بينها الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحكمت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) سيطرتها على مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة الذي يحتوي على مؤسسات وشركات مهمة، كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات التي كانت تتخذ منها مليشيات الحوثي متاريس واقية لها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن الألوية تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، تمهيدًا لبسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة.

وأفادت "الوكالة" بأن "الألوية" كبَّدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة الحديدة.. لافتة إلى أن مليشيات الحوثي فشلت في عرقلة تقدُّم القوات رغم أنها زرعت الألغام على مشارف الحديدة، وحفرت الخنادق، ونصبت الحواجز الأسمنتية، ونشرت القناصة على أسطح المباني العالية.

وكان الجيش الوطني قد حرر أمس مستشفى 22 مايو بالكامل عقب معارك ضد المليشيا الحوثية التي نسفت أجزاء من مرافق المستشفى؛ ما خلف دمارًا هائلاً فيها.

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