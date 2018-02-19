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جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة: 30 أبريل آخر موعد لاستقبال المشاركات

في نسختها الثالثة.. ودعت الراغبين في التقديم والمشاركة زيارة موقعها الإلكتروني

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، يوم 30 أبريل من العام الجاري، آخر موعد لاستقبال المشاركات العلمية للباحثين والمختصين والمهتمين لتقديم مشاركاتهم العلمية البحثية.

ودعت أمانة الجائزة الراغبين في التقديم والمشاركة بفروع الجائزة المحددة بزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: www.ksadr.org.sa/ar والاطلاع على شروط وآليات التقديم عليها.

يذكر أن الجائزة تأتي في نسختها الثالثة في إطار الاهتمام الذي تحظى به قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا من لدن قيادتنا الحكيمة؛ حيث تتشرف الجائزة بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظه الله – مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أول مركز أبحاث على مستوى الشرق الأوسط يُعنى بالبحث العلمي في مجال الإعاقة على مستوى المنطقة الذي خرجت من رحمه هذه الجائزة ،وغدت هذه الجائزة لتصبح الأكبر عالمياً في هذا المجال، ويتنافس على الحصول عليها كبار العلماء في مجالات الإعاقة من جميع دول العالم، لتسهم بذلك في دعم الحراك العلمي العالمي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى أنحاء العالم.


يذكر أن فروع الجائزة الخمسة هي كما يلي:

الفرع الأول: العلوم الصحية والطبية.

الفرع الثاني: العلوم التربوية والنفسية.

الفرع الثالث: العلوم التأهيلية والاجتماعية.

الفرع الرابع: التطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة .

الفرع الخامس: الوصول الشامل.

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جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة: 30 أبريل آخر موعد لاستقبال المشاركات
سبق

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، يوم 30 أبريل من العام الجاري، آخر موعد لاستقبال المشاركات العلمية للباحثين والمختصين والمهتمين لتقديم مشاركاتهم العلمية البحثية.

ودعت أمانة الجائزة الراغبين في التقديم والمشاركة بفروع الجائزة المحددة بزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: www.ksadr.org.sa/ar والاطلاع على شروط وآليات التقديم عليها.

يذكر أن الجائزة تأتي في نسختها الثالثة في إطار الاهتمام الذي تحظى به قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا من لدن قيادتنا الحكيمة؛ حيث تتشرف الجائزة بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظه الله – مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أول مركز أبحاث على مستوى الشرق الأوسط يُعنى بالبحث العلمي في مجال الإعاقة على مستوى المنطقة الذي خرجت من رحمه هذه الجائزة ،وغدت هذه الجائزة لتصبح الأكبر عالمياً في هذا المجال، ويتنافس على الحصول عليها كبار العلماء في مجالات الإعاقة من جميع دول العالم، لتسهم بذلك في دعم الحراك العلمي العالمي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى أنحاء العالم.


يذكر أن فروع الجائزة الخمسة هي كما يلي:

الفرع الأول: العلوم الصحية والطبية.

الفرع الثاني: العلوم التربوية والنفسية.

الفرع الثالث: العلوم التأهيلية والاجتماعية.

الفرع الرابع: التطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة .

الفرع الخامس: الوصول الشامل.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
04:00 PM

جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة: 30 أبريل آخر موعد لاستقبال المشاركات

في نسختها الثالثة.. ودعت الراغبين في التقديم والمشاركة زيارة موقعها الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، يوم 30 أبريل من العام الجاري، آخر موعد لاستقبال المشاركات العلمية للباحثين والمختصين والمهتمين لتقديم مشاركاتهم العلمية البحثية.

ودعت أمانة الجائزة الراغبين في التقديم والمشاركة بفروع الجائزة المحددة بزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: www.ksadr.org.sa/ar والاطلاع على شروط وآليات التقديم عليها.

يذكر أن الجائزة تأتي في نسختها الثالثة في إطار الاهتمام الذي تحظى به قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا من لدن قيادتنا الحكيمة؛ حيث تتشرف الجائزة بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظه الله – مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أول مركز أبحاث على مستوى الشرق الأوسط يُعنى بالبحث العلمي في مجال الإعاقة على مستوى المنطقة الذي خرجت من رحمه هذه الجائزة ،وغدت هذه الجائزة لتصبح الأكبر عالمياً في هذا المجال، ويتنافس على الحصول عليها كبار العلماء في مجالات الإعاقة من جميع دول العالم، لتسهم بذلك في دعم الحراك العلمي العالمي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى أنحاء العالم.


يذكر أن فروع الجائزة الخمسة هي كما يلي:

الفرع الأول: العلوم الصحية والطبية.

الفرع الثاني: العلوم التربوية والنفسية.

الفرع الثالث: العلوم التأهيلية والاجتماعية.

الفرع الرابع: التطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة .

الفرع الخامس: الوصول الشامل.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
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