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مشروع الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2,200 خدمة خلال فبراير

في ظلّ الدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد شهر فبراير 2021م تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً؛ حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.

وتم تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصاً.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعبّر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم بعد توفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم؛ الأمر الذي مكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2,200 خدمة خلال فبراير
سبق

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد شهر فبراير 2021م تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً؛ حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.

وتم تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصاً.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعبّر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم بعد توفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم؛ الأمر الذي مكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
01:49 PM

مشروع الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2,200 خدمة خلال فبراير

في ظلّ الدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد شهر فبراير 2021م تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً؛ حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.

وتم تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصاً.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعبّر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم بعد توفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم؛ الأمر الذي مكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

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