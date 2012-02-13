مختصّة في طب الأعصاب تكشف الوضعيات الصحية الأفضل للنوم.. تعرَّف عليها

حذّرت المختصّة الروسية في طب الأعصاب وعلوم النوم يلينا تساريفا؛ من أن الوضع غير الصحيح في أثناء النوم يمكن أن يسبّب عدم الراحة، ويسهم على المدى الطويل في الإصابة بأمراض خطيرة.

"تساريفا"؛ نوّهت بأن الناس غالباً ما يعتادون النوم في الوضع نفسه، لكن في بعض الأحيان قد يضر ذلك بصحتهم، على سبيل المثال، النوم بالوضعية الجانبية هو الأكثر فائدة من الناحية الطبية، لكن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلباً في حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن.

وأوضحت المختصّة أن "الاستلقاء على الجانب يعد أفضل من الناحية الفسيولوجية ويجب أن ينال الأفضلية في أثناء النوم.. خلال النوم بهذه الوضعية، تجري بسرعة أكبر عملية التخلص من المنتجات الأيضية.. من حيث المبدأ، يمكنك النوم على الجانب الأيسر وعلى الجانب الأيمن، فالقفص الصدري يحمي بشكلٍ متساوٍ على كلا الجانبين. لكن النوم على الجانب الأيسر غير مستحب للذين يعانون مشكلات مع القلب، على سبيل المثال، من القصور في القلب والرئتين".

ولا يجوز النوم على الظهر من جانب الذين يعانون تراجع اللسان الذي يسبّب توقف التنفس -مؤقتاً- في أثناء النوم، وهو ما قد يتجلى في الشخير.

وشدّدت المختصّة، على أن النوم على البطن هو الأكثر ضرراً للصحة، لأنه قد يتسبّب في مشكلات في العمود الفقري. عند النوم بهذا الشكل، تنشد بعض العضلات بشكل قوي ويعاني بعضها فرطاً في التوتر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ألمٍ في الرقبة والرأس في الصباح. وأخطر ما في الموضوع، أن عادة النوم على البطن يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي وإثارة تطور مرض الزهايمر.