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بسبب "كورونا".. وزارة الرياضة تعلن تعليق الحضور الجماهيري

بداية من غد السبت وفي جميع المنافسات الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، وقالت في بيان: "تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس، ومنع انتشاره داخل السعودية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس، وخصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة بدءًا من يوم غد السبت 1441/7/12هـ، الموافق 2020/3/7م، حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "كورونا".. وزارة الرياضة تعلن تعليق الحضور الجماهيري
سبق

أعلنت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، وقالت في بيان: "تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس، ومنع انتشاره داخل السعودية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس، وخصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة بدءًا من يوم غد السبت 1441/7/12هـ، الموافق 2020/3/7م، حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
11:20 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
11:33 PM

بسبب "كورونا".. وزارة الرياضة تعلن تعليق الحضور الجماهيري

بداية من غد السبت وفي جميع المنافسات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، وقالت في بيان: "تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس، ومنع انتشاره داخل السعودية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس، وخصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة بدءًا من يوم غد السبت 1441/7/12هـ، الموافق 2020/3/7م، حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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