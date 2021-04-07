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"محمد بن ناصر" يرعى حفل تخريج الدفعتين الـ15 والـ16 بجامعة جازان

بلغ عددهم 19 ألف خريج من السعوديين وطلاب المنح من 27 جنسية مختلفة

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة جازان، على مسرح كلية الآداب بالمدينة الجامعية لجامعة جازان، وذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير جازان على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج هاتين الدفعتين من طلابها، والبالغ عددهم نحو "١٩٠٠٠" خريج وخريجة من أبناء وبنات الوطن وطلاب المنح من ٢٧ جنسية عربية وأجنبية.

وبيّن "القحطاني" أن رعاية أمير منطقة جازان تجسد مدى الترابط بينه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية منه سموه ومن نائبه ومتابعة من وزير التعليم، مؤكدًا أن الجامعة عملت خصوصًا في ظل جائحة كورونا على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية، مثمنًا جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين والخريجات بهذه المناسبة داعيًا الجميع لمراقبة الله في السر والعلن، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وألقيت بعد ذلك كلمة الخريجين، والتي ألقتها نيابة عنهم الخريجة العنود بحاري أعربت خلالها عن شكر وتقدير كل الخريجين لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لرعايتهما المستمرة، ودعمهما لبرامج الجامعة وتحفيزهما لأبنائهما الطلاب والطالبات، مبرزة الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور، مقدمة التهنئة للخريجين والخريجات وداعية إياهم لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز.


عقب ذلك شاهد أمير جازان ونائبه والحضور أوبريت "واثقين" والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

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"محمد بن ناصر" يرعى حفل تخريج الدفعتين الـ15 والـ16 بجامعة جازان
سبق

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة جازان، على مسرح كلية الآداب بالمدينة الجامعية لجامعة جازان، وذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير جازان على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج هاتين الدفعتين من طلابها، والبالغ عددهم نحو "١٩٠٠٠" خريج وخريجة من أبناء وبنات الوطن وطلاب المنح من ٢٧ جنسية عربية وأجنبية.

وبيّن "القحطاني" أن رعاية أمير منطقة جازان تجسد مدى الترابط بينه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية منه سموه ومن نائبه ومتابعة من وزير التعليم، مؤكدًا أن الجامعة عملت خصوصًا في ظل جائحة كورونا على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية، مثمنًا جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين والخريجات بهذه المناسبة داعيًا الجميع لمراقبة الله في السر والعلن، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وألقيت بعد ذلك كلمة الخريجين، والتي ألقتها نيابة عنهم الخريجة العنود بحاري أعربت خلالها عن شكر وتقدير كل الخريجين لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لرعايتهما المستمرة، ودعمهما لبرامج الجامعة وتحفيزهما لأبنائهما الطلاب والطالبات، مبرزة الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور، مقدمة التهنئة للخريجين والخريجات وداعية إياهم لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز.


عقب ذلك شاهد أمير جازان ونائبه والحضور أوبريت "واثقين" والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:40 AM

"محمد بن ناصر" يرعى حفل تخريج الدفعتين الـ15 والـ16 بجامعة جازان

بلغ عددهم 19 ألف خريج من السعوديين وطلاب المنح من 27 جنسية مختلفة

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فهد كاملي - جازان
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رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة جازان، على مسرح كلية الآداب بالمدينة الجامعية لجامعة جازان، وذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير جازان على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج هاتين الدفعتين من طلابها، والبالغ عددهم نحو "١٩٠٠٠" خريج وخريجة من أبناء وبنات الوطن وطلاب المنح من ٢٧ جنسية عربية وأجنبية.

وبيّن "القحطاني" أن رعاية أمير منطقة جازان تجسد مدى الترابط بينه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية منه سموه ومن نائبه ومتابعة من وزير التعليم، مؤكدًا أن الجامعة عملت خصوصًا في ظل جائحة كورونا على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية، مثمنًا جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين والخريجات بهذه المناسبة داعيًا الجميع لمراقبة الله في السر والعلن، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وألقيت بعد ذلك كلمة الخريجين، والتي ألقتها نيابة عنهم الخريجة العنود بحاري أعربت خلالها عن شكر وتقدير كل الخريجين لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لرعايتهما المستمرة، ودعمهما لبرامج الجامعة وتحفيزهما لأبنائهما الطلاب والطالبات، مبرزة الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور، مقدمة التهنئة للخريجين والخريجات وداعية إياهم لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز.


عقب ذلك شاهد أمير جازان ونائبه والحضور أوبريت "واثقين" والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

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