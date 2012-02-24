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أهالي سبت الجارة ينتظرون تنفيذ وعد الصحة بتشغيل مركز الرعاية

شَكَوْا من أن المبنى المستأجر أصبح غير مهيأ لاستخدامه

ما زال أهالي مركز سبت الجارة بالقنفذة ينتظرون تشغيل مركز الرعاية الصحية الذي تم الانتهاء من بنائه قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ تلك الفترة، رغم حاجة الأهالي لسرعة تشغيله، ليحل محل المبنى المستأجر الذي أصبح غير مهيأ لاستخدامه كمنشأة صحية،

وذكر الأهالي أنهم ناشدوا عبر "سبق" "صحة القنفذة" قبل عام بضرورة تشغيله، وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "أهالي سبت الجارة ينتظرون تشغيل المركز الصحي"، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حالياً بـ"صحة القنفذة"، هي المراكز الصحي بسبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.

وأضاف: تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحالياً تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة.

وذكر الأهالي أنه رغم مضي عام على تلك المطالبة لم يتم افتتاحه حتى الآن، رغم اكتمال جميع التجهيزات.

سبت الجارة مركز الرعاية الصحية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي سبت الجارة ينتظرون تنفيذ وعد الصحة بتشغيل مركز الرعاية
سبق

ما زال أهالي مركز سبت الجارة بالقنفذة ينتظرون تشغيل مركز الرعاية الصحية الذي تم الانتهاء من بنائه قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ تلك الفترة، رغم حاجة الأهالي لسرعة تشغيله، ليحل محل المبنى المستأجر الذي أصبح غير مهيأ لاستخدامه كمنشأة صحية،

وذكر الأهالي أنهم ناشدوا عبر "سبق" "صحة القنفذة" قبل عام بضرورة تشغيله، وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "أهالي سبت الجارة ينتظرون تشغيل المركز الصحي"، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حالياً بـ"صحة القنفذة"، هي المراكز الصحي بسبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.

وأضاف: تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحالياً تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة.

وذكر الأهالي أنه رغم مضي عام على تلك المطالبة لم يتم افتتاحه حتى الآن، رغم اكتمال جميع التجهيزات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:54 PM

أهالي سبت الجارة ينتظرون تنفيذ وعد الصحة بتشغيل مركز الرعاية

شَكَوْا من أن المبنى المستأجر أصبح غير مهيأ لاستخدامه

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حسن العيسي - القنفذة
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ما زال أهالي مركز سبت الجارة بالقنفذة ينتظرون تشغيل مركز الرعاية الصحية الذي تم الانتهاء من بنائه قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ تلك الفترة، رغم حاجة الأهالي لسرعة تشغيله، ليحل محل المبنى المستأجر الذي أصبح غير مهيأ لاستخدامه كمنشأة صحية،

وذكر الأهالي أنهم ناشدوا عبر "سبق" "صحة القنفذة" قبل عام بضرورة تشغيله، وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "أهالي سبت الجارة ينتظرون تشغيل المركز الصحي"، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حالياً بـ"صحة القنفذة"، هي المراكز الصحي بسبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.

وأضاف: تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحالياً تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة.

وذكر الأهالي أنه رغم مضي عام على تلك المطالبة لم يتم افتتاحه حتى الآن، رغم اكتمال جميع التجهيزات.

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