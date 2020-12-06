نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكن لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية. وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الأسمري، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وأكد مصادرة 10835 طنًا من التمور جرى تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق ستة مطاحن للتمور مُنشأة في أماكن غير مهيأة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 10 آلاف طن من التمور في مدركة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-06 نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكن لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية.



وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الأسمري، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.



وأكد مصادرة 10835 طنًا من التمور جرى تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق ستة مطاحن للتمور مُنشأة في أماكن غير مهيأة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 09:09 PM

أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 10 آلاف طن من التمور في مدركة إثر حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة:





A A A





0 مشاركة

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكن لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية.



وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الأسمري، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.



وأكد مصادرة 10835 طنًا من التمور جرى تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق ستة مطاحن للتمور مُنشأة في أماكن غير مهيأة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.