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شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

السلطات الإيرانية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمناطق التي ضربها الزلزال

ضرب زلزال، بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد إقليم هرمزجان جنوب إيران قُرب مدينة بندر عباس، وفق "سبوتنيك" .

وتفصيلاً، أفادت "وكالة فارس" الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران، مشيرة إلى مقتل مواطن في كرمان، وسقوط 3 إصابات نتيجة سقوط عمود كهرباء، وقع إثر حدوث الزلزال.

وكان مركز الأرصاد الإماراتي قد أعلن أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية بأن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

وكان زلزال قوي قد ضرب ليل السبت ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

ووقع الزلزال، وفقًا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي).

وأكد المركز أن الزلزال وقع على بُعد 8 كم من مدينة جويم، و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير، و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

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شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد إقليم هرمزجان جنوب إيران قُرب مدينة بندر عباس، وفق "سبوتنيك" .

وتفصيلاً، أفادت "وكالة فارس" الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران، مشيرة إلى مقتل مواطن في كرمان، وسقوط 3 إصابات نتيجة سقوط عمود كهرباء، وقع إثر حدوث الزلزال.

وكان مركز الأرصاد الإماراتي قد أعلن أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية بأن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

وكان زلزال قوي قد ضرب ليل السبت ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

ووقع الزلزال، وفقًا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي).

وأكد المركز أن الزلزال وقع على بُعد 8 كم من مدينة جويم، و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير، و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:15 AM

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

السلطات الإيرانية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمناطق التي ضربها الزلزال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال، بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد إقليم هرمزجان جنوب إيران قُرب مدينة بندر عباس، وفق "سبوتنيك" .

وتفصيلاً، أفادت "وكالة فارس" الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران، مشيرة إلى مقتل مواطن في كرمان، وسقوط 3 إصابات نتيجة سقوط عمود كهرباء، وقع إثر حدوث الزلزال.

وكان مركز الأرصاد الإماراتي قد أعلن أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية بأن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

وكان زلزال قوي قد ضرب ليل السبت ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

ووقع الزلزال، وفقًا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي).

وأكد المركز أن الزلزال وقع على بُعد 8 كم من مدينة جويم، و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير، و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

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