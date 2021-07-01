"ملاذ": المقاول هو الملزم بـ"التأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية"

كشفت شركة ملاذ للتأمين عن أن التأمين ضد العيوب الخفية في المباني السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، إلزامي على مقاول البناء وليس المالك. جاء ذلك ضمن الأسئلة الشائعة التي طرحتها الشركة من خلال موقعها، ونشرتها عبر صفحتها على "تويتر". ولفتت إلى أن المقاول هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قِبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية. وأوضحت أن الوثيقة إلزامية للمقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 509 بتاريخ 21 / 09 / 1439 هـ، ووفقًا لقرار محافظ البنك المركزي السعودي (441/187) بتاريخ 05/08/1441 هـ. وتشمل الوثيقة، بحسب ما ذكرت ضمن أسئلتها، تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تبلغ الشركة عنها، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة، لما قد يسبب أي من الأحداث التالية الأضرار المادية للمباني التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية. وتسير خطة التأمين على النحو الآتي: المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441 هـ على المباني التالية: المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23م، المباني عالية الخطورة. أما المرحلة الثانية فمن نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية. أما المرحلة الثالثة فمن نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد). وتأتي المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على جميع أنواع المباني. وكان التأمين الإلزامي على المباني السكنية قد دخل حيز التنفيذ اليوم بشكل فعلي لتغطية العيوب الخفية في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، وستكون مدة البوليصة 10 أعوام. وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".

"ملاذ": المقاول هو الملزم بـ"التأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية" قاسم الخبراني سبق 2021-07-01 كشفت شركة ملاذ للتأمين عن أن التأمين ضد العيوب الخفية في المباني السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، إلزامي على مقاول البناء وليس المالك.



جاء ذلك ضمن الأسئلة الشائعة التي طرحتها الشركة من خلال موقعها، ونشرتها عبر صفحتها على "تويتر".



ولفتت إلى أن المقاول هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قِبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.



وأوضحت أن الوثيقة إلزامية للمقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 509 بتاريخ 21 / 09 / 1439 هـ، ووفقًا لقرار محافظ البنك المركزي السعودي (441/187) بتاريخ 05/08/1441 هـ.



وتشمل الوثيقة، بحسب ما ذكرت ضمن أسئلتها، تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تبلغ الشركة عنها، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة، لما قد يسبب أي من الأحداث التالية الأضرار المادية للمباني التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.



وتسير خطة التأمين على النحو الآتي: المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441 هـ على المباني التالية: المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23م، المباني عالية الخطورة.



أما المرحلة الثانية فمن نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.



أما المرحلة الثالثة فمن نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).



وتأتي المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على جميع أنواع المباني.



وكان التأمين الإلزامي على المباني السكنية قد دخل حيز التنفيذ اليوم بشكل فعلي لتغطية العيوب الخفية في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، وستكون مدة البوليصة 10 أعوام.



وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.



ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.



ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.



وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".



01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 10:47 PM

"ملاذ": المقاول هو الملزم بـ"التأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية" بعد دخوله حيز التنفيذ اليوم





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كشفت شركة ملاذ للتأمين عن أن التأمين ضد العيوب الخفية في المباني السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، إلزامي على مقاول البناء وليس المالك.



جاء ذلك ضمن الأسئلة الشائعة التي طرحتها الشركة من خلال موقعها، ونشرتها عبر صفحتها على "تويتر".



ولفتت إلى أن المقاول هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قِبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.



وأوضحت أن الوثيقة إلزامية للمقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 509 بتاريخ 21 / 09 / 1439 هـ، ووفقًا لقرار محافظ البنك المركزي السعودي (441/187) بتاريخ 05/08/1441 هـ.



وتشمل الوثيقة، بحسب ما ذكرت ضمن أسئلتها، تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تبلغ الشركة عنها، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة، لما قد يسبب أي من الأحداث التالية الأضرار المادية للمباني التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.



وتسير خطة التأمين على النحو الآتي: المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441 هـ على المباني التالية: المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23م، المباني عالية الخطورة.



أما المرحلة الثانية فمن نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.



أما المرحلة الثالثة فمن نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).



وتأتي المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ ويطبق خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على جميع أنواع المباني.



وكان التأمين الإلزامي على المباني السكنية قد دخل حيز التنفيذ اليوم بشكل فعلي لتغطية العيوب الخفية في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، وستكون مدة البوليصة 10 أعوام.



وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.



ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.



ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.



وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".

