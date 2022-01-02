النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة

تهدف إلى استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمُفرج عنهم

دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.

أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني.

وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه.

وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة
سبق

دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.

أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني.

وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه.

وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:52 PM

تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة

تهدف إلى استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمُفرج عنهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
3,962

دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.

أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني.

وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه.

وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة