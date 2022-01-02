تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة

دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم". وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم. أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني. وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة. من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه. وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.

تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".



وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.



أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني.



وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.



من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه.



وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 09:52 PM

تنفيذًا للأمر الملكي.. "تراحم" تُدشّن أول متاجرها بسجن بريمان بجدة تهدف إلى استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمُفرج عنهم





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دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، ظهر اليوم؛ أول متاجرها على مستوى سجون المملكة بسجن بريمان بمحافظة جدة؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإسناد وتشغيل البوفيهات والمتاجر داخل مقرات السجون إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".



وستعمل هذه المتاجر المستحدثة داخل السجون على بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية لنزلاء السجون، العائدة مدخولها لـ"تراحم" الذي من المستهدف أن يعود بالنفع والفائدة على استمرارية الدعم لمستفيديها من أسر السجناء والمفرج عنهم.



أقيمت مراسم التدشين بسجن بريمان بمحافظة جدة، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم، أحمد بن صالح الماجد، وبحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني.



وأعرب بهذه المناسبة أحمد الماجد عن سعادته بتدشين متجر "تراحم" بسجن بريمان، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم أضاف لبنة إلى مشاريع استثمارية تطويرية قادمة لتراحم تُعزز من استدامة الدخل المالي لها، بالإضافة إلى ما يردها من زكوات وصدقات من الميسورين وأهل الخير، مُعرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما تحظى به "تراحم" من دعم واهتمام؛ دفعاً لتطوير خدماتها تجاه الفئات المستهدفة.



من جانبه أوضح أمين عام "تراحم" صقر القرني، أن تدشين المتجر بسجن بريمان هو بمثابة تدشين وإطلاق سلسلة قادمة من المشاريع تُعزز من استثمارات "تراحم" داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات للجنة والمنعكسة أثراً في رفع معدل جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المبدأ الأول والأساسي لتراحم بالاستثمار بالإنسان: "نزيل السجون" من حيث تطويره وتأهيله وتدريبه قبل وبعد خروجه.



وقدَّم في نهاية حديثه شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم" ولأعضاء مجلس الإدارة؛ على متابعتهم وحرصهم بالارتقاء بخدمات اللجنة، ولرئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم الغامدي، على حضورهم لتدشين المتجر، وحرصهم على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لتراحم.