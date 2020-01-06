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ينبع.. مشروع لتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية

تتويجًا لنتائج الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة ولي العهد إلى الصين

أبرمت الهيئة الملكية بينبع مع شركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي اتفاقية استثمارية مشروطة تتعلق بإنشاء شركة بولي كيم السعودية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد القرشي والمهندس نبيل تركستاني العضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي.

ويأتي المشروع تتويجًا لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الصين، حيث يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يقوم بتحويل الفحم البترولي إلى منتجات بتروكيميائية وكيميائية بحجم استثمار يفوق الـ 21 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ مساحة المشروع أكثر من 2 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 1500 وظيفة.

الهيئة الملكية بينبع الفحم البترولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع.. مشروع لتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية
سبق

أبرمت الهيئة الملكية بينبع مع شركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي اتفاقية استثمارية مشروطة تتعلق بإنشاء شركة بولي كيم السعودية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد القرشي والمهندس نبيل تركستاني العضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي.

ويأتي المشروع تتويجًا لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الصين، حيث يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يقوم بتحويل الفحم البترولي إلى منتجات بتروكيميائية وكيميائية بحجم استثمار يفوق الـ 21 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ مساحة المشروع أكثر من 2 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 1500 وظيفة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:12 PM

ينبع.. مشروع لتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية

تتويجًا لنتائج الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة ولي العهد إلى الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أبرمت الهيئة الملكية بينبع مع شركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي اتفاقية استثمارية مشروطة تتعلق بإنشاء شركة بولي كيم السعودية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد القرشي والمهندس نبيل تركستاني العضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي.

ويأتي المشروع تتويجًا لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الصين، حيث يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يقوم بتحويل الفحم البترولي إلى منتجات بتروكيميائية وكيميائية بحجم استثمار يفوق الـ 21 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ مساحة المشروع أكثر من 2 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 1500 وظيفة.

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