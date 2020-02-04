النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة حائل وبلدياتها يستعدون لبطولة رالي نيسان الدولي

أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي

جهزت أمانة منطقة حائل، ممثلةً ببلدياتها المواقع التي اشتملت عليها مراحل بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 التي تقام بتنظيم هيئة تطوير منطقة حائل، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة حائل سعد الثويني أن بلدية محافظة بقعاء التي تحتضن المرحلة الأولى من الرالي أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي وتركيب عقود إنارة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، والعمل جارٍ الآن لتركيب مخيمين للاستقبال بطول 16 مترًا للمخيم الواحد، وتوزيع عدد ١٩٠ حاجزًا خرسانيًا حول مهبط الطائرات والمدخل الرئيسي، وتجهيز لوحة على المقر الرئيسي بطول ٢٨مترًا، وكذلك وضع لوحة عند مهبط الطائرات، ولوحة عند المدخل الرئيسي، بمشاركة 30 عاملاً ما بين سائق معدة وعامل تجهيز وفني كهرباء، إضافة لوضع سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق والنهاية للمرحلة الأولى من بطولة الرالي التي بلغ طولها 227 كلم.
وقال الثويني: العمل جارٍ لتجهيز المواقع في مرحلتي الرديفة وأم القلبان من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة أكثر من 10 عمال، ووضع عدد من الحواجز الخرسانية في مقرات انطلاق ونهاية مراحل السباق، ومسح وردم المهبط الخاص بالطائرات في مرحلة الرديفة.
وأضاف الثويني: استعدت بلدية محافظة الغزالة لاستقبال المرحلة الرابعة من بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، وأنهت أعمال التنظيف والصيانة للموقع الرئيسي للرالي، إضافة لتأهيل وتجميل الطريق المؤدي للموقع، وتجهيز سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق، وتوزيع 300 حاجز خرساني بموقع الانطلاق، بمشاركة 35 عاملاً في أعمال التجهيز والاستعداد، وتجهيز منصة للحضور.

أمانة منطقة حائل حائل رالي حائل نيسان 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة حائل وبلدياتها يستعدون لبطولة رالي نيسان الدولي
سبق

جهزت أمانة منطقة حائل، ممثلةً ببلدياتها المواقع التي اشتملت عليها مراحل بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 التي تقام بتنظيم هيئة تطوير منطقة حائل، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة حائل سعد الثويني أن بلدية محافظة بقعاء التي تحتضن المرحلة الأولى من الرالي أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي وتركيب عقود إنارة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، والعمل جارٍ الآن لتركيب مخيمين للاستقبال بطول 16 مترًا للمخيم الواحد، وتوزيع عدد ١٩٠ حاجزًا خرسانيًا حول مهبط الطائرات والمدخل الرئيسي، وتجهيز لوحة على المقر الرئيسي بطول ٢٨مترًا، وكذلك وضع لوحة عند مهبط الطائرات، ولوحة عند المدخل الرئيسي، بمشاركة 30 عاملاً ما بين سائق معدة وعامل تجهيز وفني كهرباء، إضافة لوضع سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق والنهاية للمرحلة الأولى من بطولة الرالي التي بلغ طولها 227 كلم.
وقال الثويني: العمل جارٍ لتجهيز المواقع في مرحلتي الرديفة وأم القلبان من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة أكثر من 10 عمال، ووضع عدد من الحواجز الخرسانية في مقرات انطلاق ونهاية مراحل السباق، ومسح وردم المهبط الخاص بالطائرات في مرحلة الرديفة.
وأضاف الثويني: استعدت بلدية محافظة الغزالة لاستقبال المرحلة الرابعة من بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، وأنهت أعمال التنظيف والصيانة للموقع الرئيسي للرالي، إضافة لتأهيل وتجميل الطريق المؤدي للموقع، وتجهيز سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق، وتوزيع 300 حاجز خرساني بموقع الانطلاق، بمشاركة 35 عاملاً في أعمال التجهيز والاستعداد، وتجهيز منصة للحضور.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
03:33 PM

أمانة حائل وبلدياتها يستعدون لبطولة رالي نيسان الدولي

أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
636

جهزت أمانة منطقة حائل، ممثلةً ببلدياتها المواقع التي اشتملت عليها مراحل بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 التي تقام بتنظيم هيئة تطوير منطقة حائل، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة حائل سعد الثويني أن بلدية محافظة بقعاء التي تحتضن المرحلة الأولى من الرالي أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي وتركيب عقود إنارة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، والعمل جارٍ الآن لتركيب مخيمين للاستقبال بطول 16 مترًا للمخيم الواحد، وتوزيع عدد ١٩٠ حاجزًا خرسانيًا حول مهبط الطائرات والمدخل الرئيسي، وتجهيز لوحة على المقر الرئيسي بطول ٢٨مترًا، وكذلك وضع لوحة عند مهبط الطائرات، ولوحة عند المدخل الرئيسي، بمشاركة 30 عاملاً ما بين سائق معدة وعامل تجهيز وفني كهرباء، إضافة لوضع سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق والنهاية للمرحلة الأولى من بطولة الرالي التي بلغ طولها 227 كلم.
وقال الثويني: العمل جارٍ لتجهيز المواقع في مرحلتي الرديفة وأم القلبان من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة أكثر من 10 عمال، ووضع عدد من الحواجز الخرسانية في مقرات انطلاق ونهاية مراحل السباق، ومسح وردم المهبط الخاص بالطائرات في مرحلة الرديفة.
وأضاف الثويني: استعدت بلدية محافظة الغزالة لاستقبال المرحلة الرابعة من بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، وأنهت أعمال التنظيف والصيانة للموقع الرئيسي للرالي، إضافة لتأهيل وتجميل الطريق المؤدي للموقع، وتجهيز سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق، وتوزيع 300 حاجز خرساني بموقع الانطلاق، بمشاركة 35 عاملاً في أعمال التجهيز والاستعداد، وتجهيز منصة للحضور.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,734
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,873
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,452

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة