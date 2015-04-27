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"التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة

أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أن "رؤية 2030 التي أعلن انطلاقتها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حققت نتائج ملموسة على المستويات والمجالات كافة، وشاهدنا منجزات وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص".

ونوه "التميمي" ببرامج الرؤية الصحية التي واكبت التطور الطبي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الطبية، والمحافظة على صحة الإنسان أولاً.

ولفت إلى ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها على مستوى الرعاية الصحية من خلال المحافظة على صحة المواطن أكثر من علاج المواطن؛ ومن هنا جاءت فكرة تنمية مراكز الرعاية الأولية، ودعمها بالتخصصات اللازمة. وأيضًا ربط مستشفيات جنوب وغرب العاصمة بتجمع الرياض الصحي الأول، وتفعيل البرامج الوقائية.

واختتم الدكتور التميمي تصريحه قائلاً: "سنحافظ على سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها خلال هذا الوقت القياسي، وسنعمل على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على النحو المأمول والمطلوب، وذلك بجهد كوادرنا في تجمع الرياض الصحي الأول".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أن "رؤية 2030 التي أعلن انطلاقتها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حققت نتائج ملموسة على المستويات والمجالات كافة، وشاهدنا منجزات وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص".

ونوه "التميمي" ببرامج الرؤية الصحية التي واكبت التطور الطبي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الطبية، والمحافظة على صحة الإنسان أولاً.

ولفت إلى ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها على مستوى الرعاية الصحية من خلال المحافظة على صحة المواطن أكثر من علاج المواطن؛ ومن هنا جاءت فكرة تنمية مراكز الرعاية الأولية، ودعمها بالتخصصات اللازمة. وأيضًا ربط مستشفيات جنوب وغرب العاصمة بتجمع الرياض الصحي الأول، وتفعيل البرامج الوقائية.

واختتم الدكتور التميمي تصريحه قائلاً: "سنحافظ على سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها خلال هذا الوقت القياسي، وسنعمل على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على النحو المأمول والمطلوب، وذلك بجهد كوادرنا في تجمع الرياض الصحي الأول".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:24 PM

"التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أن "رؤية 2030 التي أعلن انطلاقتها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حققت نتائج ملموسة على المستويات والمجالات كافة، وشاهدنا منجزات وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص".

ونوه "التميمي" ببرامج الرؤية الصحية التي واكبت التطور الطبي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الطبية، والمحافظة على صحة الإنسان أولاً.

ولفت إلى ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها على مستوى الرعاية الصحية من خلال المحافظة على صحة المواطن أكثر من علاج المواطن؛ ومن هنا جاءت فكرة تنمية مراكز الرعاية الأولية، ودعمها بالتخصصات اللازمة. وأيضًا ربط مستشفيات جنوب وغرب العاصمة بتجمع الرياض الصحي الأول، وتفعيل البرامج الوقائية.

واختتم الدكتور التميمي تصريحه قائلاً: "سنحافظ على سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها خلال هذا الوقت القياسي، وسنعمل على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على النحو المأمول والمطلوب، وذلك بجهد كوادرنا في تجمع الرياض الصحي الأول".

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