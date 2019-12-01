"آل الشيخ" يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تكفُّله بإقامة حفل اعتزال لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب متى ما قرر اللاعب اعتزال الكرة.

جاء ذلك خلال مداخلة آل الشيخ الهاتفية مساء اليوم في حفل ومهرجان اعتزال لاعب الهلال (الدولي السابق) ياسر القحطاني، الذي يجمع فريق الهلال وفريق Y20، بمشاركة نجوم الكرة محليًّا وخارجيًّا.

وكان الأسطورة محمد الشلهوب قد ربط اعتزاله الكرة بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2019، وتحقق ذلك قبل أيام، كما يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.