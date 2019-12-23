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لجان التوطين بنجران وحبونا تقوم بـ36 زيارة لمنافذ بيع القرطاسية والمكتبية

"الدوسري": حصر 5 فرص وظيفية وجارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين

قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية، بتوجيه ومتابعة من الأمين العام للتوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن اللجنة قامت بزيارة ٣٦ منشأة، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١١١ موظفًا، منهم ١١ موظفة، وبلغ أعداد الوافدين ٦١ وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

وأوضح "الدوسري" أنه تم حصر خمس فرص وظيفية، جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، في حين بلغت نِسَب الالتزام بالتوطين ٦٥ %.

وطالب "الدوسري" في الختام أصحاب الأعمال بسرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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لجان التوطين بنجران وحبونا تقوم بـ36 زيارة لمنافذ بيع القرطاسية والمكتبية
سبق

قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية، بتوجيه ومتابعة من الأمين العام للتوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن اللجنة قامت بزيارة ٣٦ منشأة، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١١١ موظفًا، منهم ١١ موظفة، وبلغ أعداد الوافدين ٦١ وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

وأوضح "الدوسري" أنه تم حصر خمس فرص وظيفية، جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، في حين بلغت نِسَب الالتزام بالتوطين ٦٥ %.

وطالب "الدوسري" في الختام أصحاب الأعمال بسرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
10:18 PM

لجان التوطين بنجران وحبونا تقوم بـ36 زيارة لمنافذ بيع القرطاسية والمكتبية

"الدوسري": حصر 5 فرص وظيفية وجارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين

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علي حفول - نجران
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قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية، بتوجيه ومتابعة من الأمين العام للتوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن اللجنة قامت بزيارة ٣٦ منشأة، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١١١ موظفًا، منهم ١١ موظفة، وبلغ أعداد الوافدين ٦١ وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

وأوضح "الدوسري" أنه تم حصر خمس فرص وظيفية، جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، في حين بلغت نِسَب الالتزام بالتوطين ٦٥ %.

وطالب "الدوسري" في الختام أصحاب الأعمال بسرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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