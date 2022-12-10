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المدينة.. مداهمة مستودع شركة شهيرة يحوي مواد منتهية الصلاحية

مصادرة 23 ألف عبوة من الكريمات والعطورات وأدوات التجميل التالفة

قاد رئيس بلدية أحد بالمدينة المنورة، عبدالله بن طالع القحطاني اليوم السبت، عملية دهم على واحدٍ من أكبر المستودعات في نطاق البلدية، ويتبع لشركة شهيرة وبرفقته مدير المراقبة بالبلدية، و3 مراقبين آخرين.

وتمت المداهمة صباح اليوم، حيث صودرت كميات كبيرة جداً من الكريمات والعطورات وأدوات التجميل التالفة والمنتهية الصلاحية تتجاوز الـ 23 ألف عبوة منتهية الصلاحية.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن البلدية تحفظت على بعض الكميات، وتم التواصل مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة بشأنها لمعرفة، ما إذا كانت مطابقة للمواصفات من عدمه.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الكميات في المستودعات، واتضح أن تواريخ انتهائها مضى عليها عدة أشهر، ولم تتلفها الشركة، وهذه في حد ذاتها تعتبر مخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. مداهمة مستودع شركة شهيرة يحوي مواد منتهية الصلاحية
سبق

قاد رئيس بلدية أحد بالمدينة المنورة، عبدالله بن طالع القحطاني اليوم السبت، عملية دهم على واحدٍ من أكبر المستودعات في نطاق البلدية، ويتبع لشركة شهيرة وبرفقته مدير المراقبة بالبلدية، و3 مراقبين آخرين.

وتمت المداهمة صباح اليوم، حيث صودرت كميات كبيرة جداً من الكريمات والعطورات وأدوات التجميل التالفة والمنتهية الصلاحية تتجاوز الـ 23 ألف عبوة منتهية الصلاحية.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن البلدية تحفظت على بعض الكميات، وتم التواصل مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة بشأنها لمعرفة، ما إذا كانت مطابقة للمواصفات من عدمه.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الكميات في المستودعات، واتضح أن تواريخ انتهائها مضى عليها عدة أشهر، ولم تتلفها الشركة، وهذه في حد ذاتها تعتبر مخالفة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
02:59 PM

المدينة.. مداهمة مستودع شركة شهيرة يحوي مواد منتهية الصلاحية

مصادرة 23 ألف عبوة من الكريمات والعطورات وأدوات التجميل التالفة

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
8
12,237

قاد رئيس بلدية أحد بالمدينة المنورة، عبدالله بن طالع القحطاني اليوم السبت، عملية دهم على واحدٍ من أكبر المستودعات في نطاق البلدية، ويتبع لشركة شهيرة وبرفقته مدير المراقبة بالبلدية، و3 مراقبين آخرين.

وتمت المداهمة صباح اليوم، حيث صودرت كميات كبيرة جداً من الكريمات والعطورات وأدوات التجميل التالفة والمنتهية الصلاحية تتجاوز الـ 23 ألف عبوة منتهية الصلاحية.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن البلدية تحفظت على بعض الكميات، وتم التواصل مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة بشأنها لمعرفة، ما إذا كانت مطابقة للمواصفات من عدمه.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الكميات في المستودعات، واتضح أن تواريخ انتهائها مضى عليها عدة أشهر، ولم تتلفها الشركة، وهذه في حد ذاتها تعتبر مخالفة.

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