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بالصور.. "البدير" يتفقد مشاريع "سكني" والمركز الشامل في المدينة المنورة

أكد ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير عدداً من المشاريع السكنية في منطقة المدينة المنورة ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تحتضن منطقة المدينة المنورة 9 مشاريع سكنية تضم 9287 وحدة سكنية، إضافة إلى 9 مخططات سكنية تتيح 7732 أرضاً.

وأشاد "البدير" خلال زيارته للمشاريع بالمستوى المتقدم الذي تشهده المشاريع وما شاهده من نسب الإنجاز والتقدم في البناء وسير العمل، مؤكداً ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتابع باستمرار حجم إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلعات المستفيدين، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البدير" أن تملّك الأسر السعودية للمساكن يعدّ أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- مؤكدًا استمرار برنامج "سكني" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وزار "البدير" عدداً من المشاريع والمخططات في المنطقة، تمثلت بمشروع "جادة السكب"، ودرة المدينة1، ودرة المدينة2، ومشروع الجوار، إضافة إلى عدد من الأراضي كأرض مشروع الياسمين على طريق حائل السريع ومخططات النقل والهضبة الحرس.

كما شهدت جولة "البدير" في المنطقة زيارة مركز سكني الشامل، الذي يعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج لتمكينهم من تملك المسكن الأول ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث يمتد المركز الشامل في المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1000م2 لاستعراض جميع المشاريع السكنية في المنطقة في نقطة توقف واحدة تقدم للمستفيدين جميع الخدمات الإسكانية وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك والمصارف وشركات التمويل بزيارة واحدة.

يُذكر أن منطقة المدينة تضم عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي "سكني" عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة "التصاميم الهندسية" لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "البدير" يتفقد مشاريع "سكني" والمركز الشامل في المدينة المنورة
سبق

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير عدداً من المشاريع السكنية في منطقة المدينة المنورة ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تحتضن منطقة المدينة المنورة 9 مشاريع سكنية تضم 9287 وحدة سكنية، إضافة إلى 9 مخططات سكنية تتيح 7732 أرضاً.

وأشاد "البدير" خلال زيارته للمشاريع بالمستوى المتقدم الذي تشهده المشاريع وما شاهده من نسب الإنجاز والتقدم في البناء وسير العمل، مؤكداً ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتابع باستمرار حجم إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلعات المستفيدين، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البدير" أن تملّك الأسر السعودية للمساكن يعدّ أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- مؤكدًا استمرار برنامج "سكني" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وزار "البدير" عدداً من المشاريع والمخططات في المنطقة، تمثلت بمشروع "جادة السكب"، ودرة المدينة1، ودرة المدينة2، ومشروع الجوار، إضافة إلى عدد من الأراضي كأرض مشروع الياسمين على طريق حائل السريع ومخططات النقل والهضبة الحرس.

كما شهدت جولة "البدير" في المنطقة زيارة مركز سكني الشامل، الذي يعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج لتمكينهم من تملك المسكن الأول ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث يمتد المركز الشامل في المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1000م2 لاستعراض جميع المشاريع السكنية في المنطقة في نقطة توقف واحدة تقدم للمستفيدين جميع الخدمات الإسكانية وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك والمصارف وشركات التمويل بزيارة واحدة.

يُذكر أن منطقة المدينة تضم عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي "سكني" عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة "التصاميم الهندسية" لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
04:41 PM

بالصور.. "البدير" يتفقد مشاريع "سكني" والمركز الشامل في المدينة المنورة

أكد ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير عدداً من المشاريع السكنية في منطقة المدينة المنورة ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تحتضن منطقة المدينة المنورة 9 مشاريع سكنية تضم 9287 وحدة سكنية، إضافة إلى 9 مخططات سكنية تتيح 7732 أرضاً.

وأشاد "البدير" خلال زيارته للمشاريع بالمستوى المتقدم الذي تشهده المشاريع وما شاهده من نسب الإنجاز والتقدم في البناء وسير العمل، مؤكداً ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتابع باستمرار حجم إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلعات المستفيدين، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البدير" أن تملّك الأسر السعودية للمساكن يعدّ أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- مؤكدًا استمرار برنامج "سكني" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وزار "البدير" عدداً من المشاريع والمخططات في المنطقة، تمثلت بمشروع "جادة السكب"، ودرة المدينة1، ودرة المدينة2، ومشروع الجوار، إضافة إلى عدد من الأراضي كأرض مشروع الياسمين على طريق حائل السريع ومخططات النقل والهضبة الحرس.

كما شهدت جولة "البدير" في المنطقة زيارة مركز سكني الشامل، الذي يعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج لتمكينهم من تملك المسكن الأول ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث يمتد المركز الشامل في المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1000م2 لاستعراض جميع المشاريع السكنية في المنطقة في نقطة توقف واحدة تقدم للمستفيدين جميع الخدمات الإسكانية وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك والمصارف وشركات التمويل بزيارة واحدة.

يُذكر أن منطقة المدينة تضم عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي "سكني" عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة "التصاميم الهندسية" لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.

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