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مجاناً.. "الصحة العالمية" تسلّم الأردن 144 ألف جرعة من لقاحات كوفيد - 19

من خلال برنامج "كوفاكس"

سلّمت منظمة الصحة العالمية الأردن، مساء أمس، من خلال برنامج "كوفاكس" الشحنة الأولى من اللقاحات المجانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي تحتوي على 144 ألف جرعة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن هذه الشحنة تأتي لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد - 19، ولمواصلة تقديم اللقاحات للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

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مجاناً.. "الصحة العالمية" تسلّم الأردن 144 ألف جرعة من لقاحات كوفيد - 19
سبق

سلّمت منظمة الصحة العالمية الأردن، مساء أمس، من خلال برنامج "كوفاكس" الشحنة الأولى من اللقاحات المجانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي تحتوي على 144 ألف جرعة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن هذه الشحنة تأتي لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد - 19، ولمواصلة تقديم اللقاحات للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
10:09 AM

مجاناً.. "الصحة العالمية" تسلّم الأردن 144 ألف جرعة من لقاحات كوفيد - 19

من خلال برنامج "كوفاكس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّمت منظمة الصحة العالمية الأردن، مساء أمس، من خلال برنامج "كوفاكس" الشحنة الأولى من اللقاحات المجانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي تحتوي على 144 ألف جرعة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن هذه الشحنة تأتي لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد - 19، ولمواصلة تقديم اللقاحات للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

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