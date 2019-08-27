إزاحة الستار عن كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة

أزاح نادي سباقات الخيل اليوم الستار عن كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي خصص للخيل العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات، المصنف بدرجة سباقية ليستد حسب اعتماد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل.



وتميزت الكأس بتصميمها، التي تولته دور تصاميم عريقة ومتخصصة في" إيطاليا"، إذ روعي في التصميم مزج اللونين الذهبي والفضي، فيما جاءت عملية صناعة هذه الكأس من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، بطول كامل 80 سم، وبقاعدة منفصلة بقياس 10 سم، وقياس ارتفاع الكأس 70 سم، ليكون تحفة فريدة، حرصاً من نادي سباقات الخيل على أن تليق الكأس بحجم الحدث في نسخته الأولى.



واعتمد نادي سباقات الخيل في روزنامة سباقات المصيف بميدان الملك خالد، حيث سيقام الشوط الأخير في الحفل الختامي لموسم سباقات الطائف يوم السبت الموافق 1 / 9 / 2021م، حيث تطوى بذلك صفحة سباقات ميدان الملك خالد بالحوية لموسم 1443-1442.



وعلى جانب آخر أقام نادي سباقات الخيل حفله السباقي التاسع عشر، وكانت نتائجه على النحو التالي:



الشوط الأول ومسافته 1600متر، فاز به الجواد الشهاب الثاقب للمالك اسطبل الخليبص، تدريب بسام الموسى وقيادة الخيال فواز وناس.



الشوط الثاني ومسافته 1600 متر، فاز به الجواد ردات أفليت للمالك اسطبل المنقوش، تدريب بدر المحيميد وقيادة الخيال جيمي كاريون.



الشوط الثالث ومسافته 1600 متر، فاز به الجواد سعد الخوي للمالك فارس تيسير الفتوح، تدريب فارس الفتوح وقيادة أحمد الأزهري.



الشوط الرابع ومسافته 1200 متر، فازت به الفرس سلطانة الرياض للمالك فهد محمد العريني، تدريب عبدالله الفراج وقيادة الخيال محمد الشريماء.



الشوط الخامس شوط تحضيري للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات وفاز به الجواد نبيل الخالدية الثاني للمالك هادي آل مرزوق، تدريب حمد آل رشيد وقيادة الخيال سلمان آل رشيد.



الشوط السادس ومسافته 1400 متر على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020 وفازت به الفرس إنجازية للمالك عادل دخيل الجمعان، تدريب عبدالعزيز الموسى وقيادة الخيال محمد الدهام.



الشوط السابع ومسافته 1400 متر على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020 وفاز به الجواد إعجابي للمالك نغيمش فهد العجمي، تدريب حمد آل رشيد وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.



الشوط الثامن على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 1400 متر، فاز به الجواد سؤدد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال نواف المضياني.